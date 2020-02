Opnieuw 1,50m-proef in Bordeaux voor Julien Epaillard

De eerste rubriek van vandaag in Bordeaux kwam in handen van thuisruiter Julien Epaillard. Vrijdag wist de Fransman al een 1,50m-proef te winnen met Queeletta (v. Quality), nu deed hij dat over de zelfde hoogte met Alibi de la Roque (v. Mylord Carthago). In het puntenspringen werd Bart Bles negende met Expert (v. Tangelo vd Zuuthouve). Ook Maikel van der Vleuten won prijzengeld met zijn elfde plek op Snoes (v. Clarimo).

Julien Epaillard nam vorig jaar juni de teugels over van Michel Hecart en boekte direct de nodige successen met Alibi de la Roque. Ook vanmorgen was de altijd snelle ruiter op zijn best met de tienjarige zoon van Mylord Carthago. Hij reed alle 65 punten bij elkaar in een tijd van 47,28 seconden.

Op ruim een seconde (48,58 seconden) werd Simon Delestre tweede op de Qlassic Bois Margot-zoon Qopilot Batilly Z. En op weer een seconde (49,51 seconden) volgde Pius Schwizer met de Oldenburger Balou Rubin R (v. Balou du Rouet).

Bart Bles sprong met Expert ook 65 punten bij elkaar en zijn tijd van 52,76 seconden leverde hem een negende plek op. Maikel van der Vleuten had ook 65 punten maar was met een tijd van 55,28 seconden beduidend langzamer. Van der Vleuten reed de Clarimo-dochter Snoes, die hij onlangs van zijn vader overnam.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl