Premiehengst Oganero P van Kukuk naar Pessoa

De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Oganero P (Ogano Sitte x Lyjanero) heeft een ruiterwissel ondergaan. De DSP-premiehengst sprong in Aken onder Christian Kukuk en daar viel hij op bij Rodrigo Pessoa die nu de teugels heeft overgenomen.

De door Pietscher GbR gefokte Oganero P, die in gedeeld eigendom was van Ludger Beerbaum en Andrea en Pietscher, sprong zijn eerste internationale parcoursen onder Martin Wissenbach op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken. Dit jaar zat Philipp Hartmann in het zadel en vervolgens reed Christian Kukuk de hengst in Hamburg en Aken.

De zevenjarige Oganero P is nu aangekocht door Kristy en Jim Clark van Artemis Farms, sponsor van Rodrigo Pessoa, met oog op een toekomst in de topsport.

Bron: Horses.nl