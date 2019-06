Raijmakers en I’m Specialized Z blijven opvallen

De Zangersheide-gefokte I'm Specialized Z (I'm Special de Muze x Commanchi) sprong in de CSIYH1*-tour in Bonheiden naar de overwinning in de twee fasen over 1,20m. De zesjarige hengst sprong met Piet Raijmakers jr. in het zadel vorig jaar al naar de vierde plaats op het Wereldkampioenschap voor Jonge Springpaarden in Lanaken.