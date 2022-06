Sander Geerink derde in 1.50m direct op tijd

Samuel Hutton is met Alanine De Vains (v.Allegreto) de winnaar geworden van het 1.50m op tijd in Geesteren op CSI Twente. Een rubriek die tevens een kwalificatie voor de Grote Prijs van zondag was. Robert Whitaker nam met Vermento (v.Argento) de tweede plaats in beslag voor Sander Geerink die met Global (v.Cardento) het brons pakte.

De Nederlanders deden het aardig in deze rubriek want buiten Geerink reden ook Gerco Schröder, Meike Zwartjens en Bas Moerings zich in de prijzen.

Schröder zette met Glock’s Lausejunge (v.Ludwigs As) de klok stil op 72.65 seconden, goed voor de zevende positie. Naast hem stond Meike Zwartjens met Twister De La Pomme (v.Darco) die ruim drie seconden langzamer was dan Schröder. Bas Moerings pakte de twaalfde plaats met Ipsthar (v.Denzel vh Meulenhof) omdat hij de snelste vierfouter was van het startveld met 33 deelnemers.

Uitslag