Sanne Thijssen opnieuw sterk in Opglabbeek met twee topklasseringen

Sanne Thijssen zette vandaag opnieuw sterke resultaten neer tijdens het CSI in Opglabbeek. Met de elfjarige merrie Os Le Petit Cheval (v. Peppermill) eindigde ze vanmorgen zevende in het 1,45m. Later op de dag volgde een vierde plaats in het 1,40m. met de zevenjarige merrie Scendra Optima (v. Hunters Scendro).

Het 1,45m. twee-fasen special werd gewonnen door de Belg Michael Vreys met Chica Bomb Van Plockroy Z (v. Comment van het Lindehof), die de snelste foutloze rit neerzette in 29,72 seconden. Van de 82 combinaties wisten er 27 dubbel foutloos te blijven; Thijssen klokte 31,49 seconden.

1,40m

In het 1,40m. noteerde Thijssen met 25,75 seconden de vierde tijd. Direct daarachter eindigde Amanda Slagter, die Lunatique de Kwakenbeek naar de vijfde tijd (25,82s) reed. Voor dit duo was het al de tweede topklassering in enkele dagen, na hun derde plaats eerder deze week. Berber Dijkman besloot met de Bubalu VDL-dochter Joss D de top tien.

Uitslag 1,45m.

Uitslag 1,40m.

Bron: Horses.nl