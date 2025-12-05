Spoor Terug Ping Pong van de Lentamel: ‘Hij is gek op alle aandacht’

Esther Berendsen
Spoor Terug Ping Pong van de Lentamel: ‘Hij is gek op alle aandacht’ featured image
Gerrit Nieberg met Ping Pong van de Lentamel Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Wie Ping Pong van de Lentamel heeft gezien, vergeet hem niet meer. De pas tienjarige ruin onderscheidt zich niet alleen door zijn bonte verschijning, maar ook door zijn springtechniek en inzet, en daarmee dwingt hij steeds vaker aansprekende resultaten af. Zo eiste hij in september met Gerrit Nieberg de overwinning op in de Grand Prix van Riesenbeck, wat de kwalificatie voor de Superfinale in Praag opleverde. We volgen het spoor terug naar zijn fokker Filip van Hul.

Door Esther Berendsen

Lees het levensverhaal van Ping Pong van de Lentamel in de Paardenkrant van deze week.

De Paardenkrant 49 – 2025

De Paardenkrant 49 – 2025 digitaal
De Paardenkrant 49 – 2025 print


