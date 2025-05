Thijmen Vos en Feliek-H op stoom in Riesenbeck

Thijmen Vos opende het CSI2* in Riesenbeck al sterk door met Feliek-H (v. Azteca VDL) afgelopen donderdag de overwinning te pakken in het 1,40m. Daar voegde het duo zojuist een een derde plaats aan toe in het twee-fasen 1,40 m.

Vos stuurde de vijftienjarige ruin in 25,22 seconden door het parcours en kwam slechts vier tienden van een seconde te kort voor de overwinning. Die viel ditmaal in handen van Anna-Maria Grimm en Estella 95 (v. Larimar). Tussen beiden wist Dimme D’Haese zich nog te nestelen. In het zadel van Panache V/D Wateringhoeve (v. Cicero Z van Paemel) klokte de Belg 25,03 seconden op de klok.

Ook Daan van Geel en Melvin Greveling leverden met respectievelijk Ariana Pb Z (v. Aganix du Seigneur) en Noukie (v. Deauville van T&L) een dubbele foutloze ronde en vielen daarmee nog net in de prijzen.

Uitslag

Bron: Horses.nl