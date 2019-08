Van Asten met Duyselshof-fokproduct beste Nederlander in 1.40m

Op de openingsdag van CSI De Peelbergen behaalde alleen Leopold van Asten voor Nederland een top klassering in het 1.40m. Hij zadelde voor de Medium Tour-proef VDL Groep Gold Lady (v. Kashmir van Schuttershof) en finishte in de twee fasen rubriek op de vierde plaats. “Dit is de eerste keer dat ik dit paard internationaal 1.40m rijd en ook nog op gras, dus ik ben absoluut tevreden over haar”, aldus Van Asten.

“Dit is een merrie uit Sapphire”, verwijst de beste Nederlander naar VDL Groep Sapphire B, de Mr Blue-merrie waar Maikel van der Vleuten tot een paar jaar terug furore mee maakte op het hoogste niveau. “Eigen fok, dus dat is altijd mooi”.

Hollands tintje

De Franse winnaar van de Medium Tour kwalificatie, Romain Potin, gaf nog een Hollands tintje aan de zege. Zijn paard, Sex Appeal 111 Z (v. Spartacus TN), komt uit de fokkerij van Harrie Theeuwes en werd in 2016 via de Future Sport Horse Sales verkocht.

Top vijf

De in Duitsland woonachtige Tsjech Martin Reznicek werd in deze rubriek tweede met Coolman 68 (v. Contendro I). In de GP-kwalificatie revancheerde Reznicek zich door de finishen in de snelste tijd met Chanya (v. Chacco-Blue). Voor Van Asten eindigde Spanjaard Calos Lange Fraile met Flying Pleasure (v. Forsyt Frh) op de derde plaats. De top vijf werd vervolledigd door Xingjia Zhang met Dulora Quality (v. Quaprice bois Margot).

