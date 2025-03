Vier Nederlandse jeugdruiters pakken overwinning in Opglabbeek

Voor de derde dag op rij presteert de Nederlandse springjeugd ijzersterk op het internationale jeugdconcours in Opglabbeek. Zo schreven Noa Fransen en Mienie Vos voor de derde maal een overwinning op naam en daarnaast pakten ook Mees Boeren en Joep Schaap de winst in hun rubrieken.

Twee van de drie overwinningen behaalde Noa Fransen in het zadel van de schimmelmerrie No Limit vh Legita Hof Z (v. Nabab de Reve). Vandaag maakte de amazone met Indira H (v. Zavall VDL) de dienst uit in de rubriek voor U25, young riders en junioren, een 1,35 m met ingebouwde barrage. Elf combinaties mochten deze barragerit rijden, waarin Fransen een tijd van 29,49 seconden liet optekenen. Hiermee bleef ze ruimschoots voor op Bethany Vos, die Mom’s Coleraine des Bergeries (v. Canturo) naar 32,15 seconden stuurde.

Sammy-Jo Smit zette het beste Nederlandse resultaat neer in de tweede rubriek, een 1,30 m met ingebouwde barrage. Haar rit met Alpha’s Cascades (v. Casalito) was goed voor de vierde plaats.

Hattrick voor Mienie Vos bij children

In het zadel van Sire de Beau Soleil (v. Esterel des Bois) was Mienie Vos wederom aan zet bij de children . Het duo pakte in het 1,15 m met ingebouwde barrage voor de derde keer deze week de winst.

In de tweede children-rubriek, een 1,20 m met ingebouwde barrage, was het Joep Schaap die Abbervail Diamant (v. Diamant de Semilly) met 37,37 seconden op de klok naar de overwinning stuurde. De Belgische amazone Kate Stalpaert volgde met Cartol Royal PS (v. Cartogran) op hun geklokte tijd van 40 seconden rond.

Mees Boeren

In het twee-fasen special 1,05m, een 1*-rubriek, lagen de tijden niet heel ver uiteen. Uiteindelijk bleek de gereden tijd van Mees Boeren met Barolo H (v. Balzaci) de allersnelste. Met 24,53 seconden op de klok verwees hij Emilia Fensky met Boston de Sainval (v. Parco) naar de tweede plaats. Zij finishte in 25,76 seconden.

Bron: Horses.nl