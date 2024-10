Willem Greve en Highway TN bovenaan in GP-kwalificatie: ‘Deze overwinning is een enorme opsteker’

De eerste internationale springdag van Indoor Friesland werd afgesloten met een 1,50 m. met barrage, die tevens telt als kwalificatie voor de Grote Prijs. De hengst Highway TN N.O.P. (v. Eldorado van de Zeshoek) liet zien weer helemaal terug te zijn. Met Willem Greve in het zadel finishte hij foutloos in een tijd van 30,55 seconden en won daarmee dit hoofdnummer van de dag.

Ook de nummers twee en drie wisten foutloos te blijven. De tweede plaats ging naar Duitsland, waar Tim Rieskamp-Godeking met de merrie IB Qualita (v. Frh Quaid) de finish bereikte in 30,80 seconden. De derde plaats bleef ook in Nederland: Leopold van Asten en VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man van de Padenborre) klokten 31,78 seconden.

Niet direct verwacht

Willem Geve: “Ik had dit niet direct verwacht, al had ik het wel gehoopt natuurlijk. In Oliva sprong Highway TN al goed, en hier in Leeuwarden voelde hij echt geweldig. Hij deed goed mee, en het zat ook eens mee – iets wat ik eerlijk gezegd wel kon gebruiken. Het eerste deel van het jaar ging alles buitengewoon goed, maar de tweede helft was sportief en privé niet zoals ik gehoopt had, om het netjes te zeggen.”

Allemaal even nodig

“Deze overwinning is een enorme opsteker voor het team, en dat hadden we allemaal even nodig. Ik ben extra blij voor de mensen die altijd achter me blijven staan, zoals Team Nijhof. Aan het begin van het jaar hadden ze drie paarden in de race voor Parijs, maar het vervolg is bekend.”

Eigen land

“Deze overwinning, dichtbij huis op ons eigen, puur Nederlandse Indoor Friesland – ik ben echt heel blij. Dit is een prachtig concours en ideaal om het indoorseizoen te starten. Er is dit weekend ook de mogelijkheid om te rijden in Lyon of Spanje, maar ik vind dat je in tijden als deze organisaties in eigen land moet steunen als ze hun nek uitsteken. Indoor Friesland is een geweldig project dat veel tijd, geld en moeite kost, en wij ruiters moeten dat steunen, vind ik.”

Grote Prijs

“Morgen rijd ik een negenjarige merrie in de zware proef, en Highway TN krijgt een dagje rust. Zaterdagavond start ik hem in de Grote Prijs.”

Uitslag

Bron: Indoor Friesland