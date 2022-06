Wout-Jan van der Schans, Bart Lips en Demi van Grunsven in prijzen 1.50m Boedapest

In aanloop naar de EEF Nations Cup Boedapest konden de ruiters vandaag wereldbekerpunten verzamelen in het parcours over een hoogte van 1.50m. Acht combinaties haalde de barrage waarvan Angelos Touloupis de hoofdprijs van 13.000 euro mocht ophalen. Wout-Jan van der Schans deed ook goede zaken en sprong naar een derde plaats en 7800 euro.

Waarschijnlijk op voorhand niet de favoriet maar toch was het de Griek Angelos Touloupis die als snelste over de finish kwam. Hij ging als laatste combinatie in de barrage van start en had goed gekeken naar zijn voorgangers. In het zadel van Lord Mexx (v. Larimar 7) snoepte hij bijna een seconde af van de tijd die Jörne Sphere als eerste had neergezet en won daarmee de rubriek. Sphere had Hot Easy (v. Andiamo Z) goed aan het lopen en met zijn tijd van 41.15 seconden was dit goed voor de tweede plaats.

van der Schans, Lips en van Grunsven

De Nederlanders waren in vorm in Boedapest. Wout-Jan van der Schans sprong naar een fantastische derde plaats. Hij legde de barrage foutloos af in een tijd van 41.18 seconden en daarmee waren hij en A S Bombay (v. Diamant de Semilly) goed voor het derde resultaat. Bart Lips en Demi van Grunsven sprongen een foutloze basisomloop en mochten zich ook melden voor de barrage. Bart Lips klokte de snelste tijd (39.80 seconden) maar moest met Davinci Z (v. Dutch Capitol Z) helaas een fout incasseren. Hiermee eindigden zij op plaats vijf. Demi van Grunsven en Hucinta (v. Namelus R)waren ook razendsnel maar kregen net als Lips een fout aan de broek. Zij eindigden op plaats zes.

Uitslag.