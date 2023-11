Grote Prijs Indoor Wierden: Gerben Morsink houdt Marriet Smit- Hoekstra van de overwinning af

De barrage in het 1.45m, de hoofdrubriek van Indoor Wierden, werd gisteren op het allerlaatste moment nog spannend. Lange tijd werd gedacht dat Marriet Smit- Hoekstra er met de hoofdprijs vandoor zou gaan, maar als laatste starter in de barrage wist Gerben Morsink haar van deze overwinning af te houden.

Aan de start van de barrage verschenen in totaal zeven combinaties. Marriet Smit- Hoekstra stond dit concours al meermaals op het podium en ook in deze rubriek was ze gebrand op de overwinning. Met de Dakar zoon Duco Z zette ze dan ook een snelle tijd van 40,28s neer. Een echte aanval op haar tijd leek er lange tijd niet te komen, totdat Gerben Morsink in de ring verscheen. Hij reed de merrie Colina Z (v. C-Ingmar) net iets sneller rond (40,22s), waardoor hij Marriet naar de tweede plaats verwees. De derde plaats was er voor de dertienjarige ruin Fifty-Fifty (v. Zirocco blue VDL), met in het zadel Vincent Geerink.

Bron: Horses.nl