Edwin Klokman zet beste beentje voor in finale Twente Cup (+video)

Winnen deed hij nu niet, maar hij was er wel bij in de winning round van het 1.30-1.35 m. Edwin Klokman reed echter vandaag in Saasveld wel twee foutloze rondes in de finale om de Twente Cup. “Ik had de langzaamste tijd, maar de top drie was samen nog niet zo oud als ik alleen”, lacht de 53 jarige routinier die deze fel begeerde prijs twee keer eerder won. “Lang geleden hoor in 1095 en 1999.” Nu betrof het de veertigste editie.

Alle grote namen uit de Twentse springsport prijken op de erelijst van winnaars. “Ik won een keer de finale in Wierden en een keer op Expo in Hengelo. Maar mijn lichaam laat me nu in de steek. Fysiek kan ik nog net een paard rijden. Dan moet ik goed plannen en werk ik heel bewust naar een wedstrijd toe.”

Begeleiden

Klokman rijdt nu de negenjarige ruin Kardinaal de Span (v. Farfan), een redelijk normale naam voor een man die bekend stond om zijn bijzondere paardennamen als Agossie, Bluf, Allemachtig Kiek Uut en Oei oei. “Die stamboeknamen waren vaak heel saai en dan was het leuk er een nieuwe draai aan te geven.” Tegenwoordig begeleidt hij wel veel combinaties. “Dan vind ik het spannender als zij rijden dan dat ik zelf de baan in ga.”

Mooie sport

De Twente Cup in Saasveld was volgens Klokman goed georganiseerd met een gezellige sfeer. “De finale leverde een spannende strijd op met 18 kandidaten in de winning round. Iedereen wil steeds sneller, echt mooie sport.” Zolang het maar even kan wil Edwin zelf ook actief ruiter blijven. “Ik heb ooit gelezen: Je stopt niet met spelen als je ouder wordt, maar je wordt oud als je stopt met spelen. Dat geldt voor mij met paardrijden.”

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Horses.nl