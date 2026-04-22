Lieselot Kooremans in winning mood: Ook zege in eerste onderdeel NK Junioren

Ellen Liem
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Lieselot Kooremans in winning mood: Ook zege in eerste onderdeel NK Junioren featured image
Lieselot Kooremans met Lola-Jay Es. Foto: Daniëlle Smits / www.arnd.nl
Door Ellen Liem

De openingsdag van het NK Springen in Deurne kan de boeken in als dé dag van Lieselot Kooremans. Eerder vandaag won ze met Elando van de Roshoeve (v. Rebus G) al het eerste onderdeel van het GVE pony kampioenschap en daar voegde de 14-jarige amazone nu nog een zege aan toe. Met Lola-Jay ES  (v. Glen) sprong Kooremans naar de zege in het eerste onderdeel voor Junioren en staat daarmee op de gouden positie.

