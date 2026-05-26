Stal Hendrix-competitie: Sonthargos, Risky Business en Catokey II SR Z winnen in Kessel

Daags voor de start van JPM International konden de jonge springpaarden volop ervaring opdoen in Kessel in het kader van de vierde wedstrijd van de Stal Hendrix-competitie. Bij de vierjarigen werd Sonthargos (v. Donthargos) onder Luc van Horen het best beoordeeld, de Diarado-zoon Risky Business bleek onder Renee Meijer de snelste foutloze vijfjarige en bij de zesjarigen boekte Catokey II SR Z (v. Catoki) met Yves Willems een overwinning.

Ellen Liem Door

Robbert Ehrens en Joris van Helmond namen de beoordeling van de vierjarigen op zich. “We hebben een aantal fijne uitschieters gezien, en een vrij grote middengroep. Het was jammer dat sommige opvallend springende paarden door spanning of kijkerigheid geen optimale ronde konden laten zien, want de kwaliteit was wel aanwezig”, vertelt Van Helmond.

Sonthargos van de Beukehoeve

Over de winnaar waren de juryleden eensgezind. De Donthargos-zoon Sonthargos van de Beukehoeve (mv. Chacoon Blue, fokker J.G.A. van Horen) kreeg onder Luc van Horen een 8,4 voor het springen en een 8,0 voor de wijze van gaan in het parcours. “Dit paard laat zich heel fijn rijden, springt goed door het lichaam en kan ook goed terugspringen. Daarbij toonde hij veel overzicht”, licht Robbert Ehrens toe.

Sargita PK

Jop Keunen sprong met de door opa Piet Keunen gefokte Sargita PK (Durrant x Bustique) met een 8,2/8,0 naar de tweede plaats. “Een sterk galopperende merrie, die met goede afdruk springt, daarbij veel overzicht heeft en zich ook al goed laat rijden.”

Sidam en Karelli Z

Met tweemaal een 7,8 eindigden Mandy Deurloo met Sidam (Ipsthar x Dakar VDL, fokkers familie Hoogstrate/Deurloo) en Rob Heijligers met Karelli Z (Kassander van ’t Roosakker x Balou du Rouet, fokker Sebastiaan Pieter Valeijn) op een gelijk puntenaantal. Daarmee is Karelli Z gestegen naar de eerste plaats in het tussenklassement. “Dat zijn twee grote, langgelijnde paarden die wellicht nog wat meer tijd nodig hebben dan de twee paarden die voor hen eindigden. Sidam is een kwaliteitsvol springpaard die met afdruk springt en in alles nog iets losser mag worden, Karelli Z liet een zeer goede ronde zien en had daarbij nog iets meer kracht mogen tonen vandaag.”

Vijfjarigen

Bij de vijfjarigen sprongen 34 van de ruim 80 combinaties een geheel foutloze ronde. Aan de snelle tijd van Risky Business (Diarado x Tangelo van de Zuuthoeve, fokker Willem Croughs) onder Renee Meijer kon niemand tippen. Toch zat Do Z (Dourkhan Hero Z x Dulf van den Bisschop, fokker N. Mulders) met Imke Gradussen hen op de hielen, waarmee zij als tweede eindigden. De derde prijs bij de vijfjarigen was voor Cezar T Z (Colorit Z x Numero Uno, fokker Tommelberg BV) onder Mart Sander. Na vier wedstrijden gaat Jeroen Blomen met Dreamer vh Bergerhof Z (v. Diamant de Semilly), vandaag zevende, aan de leiding in het tussenklassement.

Zesjarigen

Yves Willems snelde naar het beste resultaat bij de zesjarigen met de door familie Sleutels van Keystud gefokte Catokey II SR Z (Catoki x Bentley vd Heffinck). In deze proef bleven 28 van de 70 geheel foutloos. Met de Gaspahr-nakomeling P.Sellie JDV (mv. Vegas, fokker Jean Dresen) deed Stephanie Whitworth een sterke aanval, en eindigde ze als tweede. Britt Driessen en Uricana-Grace Z (Uricas van de Kattevennen x Conan, fokker John Driessen) verstevigden hun positie in het tussenklassement dankzij een derde plaats vandaag, al gaat ze met haar andere troef –Duel Mood Z (v. Duel de HSP)- aan de leiding.

Uitslagen en tussenstanden

