Daniel Coyle’s Legacy met sportief pensioen

De 16-jarige Legacy (v. Chippendale Z), het toppaard van Daniel Coyle, is met sportief pensioen. Onder het zadel van Daniel Coyle veroverde Legacy meerdere wereldbekeroverwinningen, GP-titels en vertegenwoordigden ze Ierland op de Europese Kampioenschappen in 2021 en 2025, de Wereldkampioenschappen in 2022 en de Olympische Spelen in 2024.

Gisteravond werd de merrie gehuldigd voorafgaand aan de wereldbekerwedstrijd in Ocala. Ariel Grange kocht Legacy op 8-jarige leeftijd voor Daniel Coyle, die haar vervolgens opleidde tot potentieel kampioenspaard.

‘Precies geworden wat je naam beloofd had’

“Legacy, you are the horse of a lifetime. Er zijn niet genoeg woorden om uit te drukken hoeveel je voor ons betekent. Wat je ons gaf gaat veel verder dan het resultaat. Je gaf ons je vertrouwen, geduld, intelligentie en je hart. De manier waarop jij telkens weer boven jezelf uitstak. Je bent precies geworden wat je naam beloofd had, en meer. Nu is het onze beurt om iets terug te geven. Bedank voor alles Legacy, happy retirement.”, aldus eigenaresse Ariel Grange.

