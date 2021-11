Tiffany Foster stuurt KWPN’er Figor naar winst in President’s Cup Grand Prix Washington

De afsluitende President's Cup Grand Prix van de Wereldbeker wedstrijd van Washington werd op naam geschreven door Tiffany Foster en de KWPN'er Figor (v.VDL Groep Zagreb). Het duo hield in de zware 1.60m Grand Prix twee maal de nul en ging er met de hoofdprijs van ruim 53.000 dollar vandoor. Alessandra Volpi zat Foster op de hielen, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een tweede prijs. Alex Granato maakte de top drie compleet van de GP.

Tiffany Foster reed in de basisronde al een zeer goede ronde met haar Figor, gefokt door HW van Lindenberg. De nazaat van VDL Groep Zagreb mocht in de barrage laten zien wat hij kon en Foster ging voor de winst. Een foutloze ronde in een tijd van 35.73 seconden was genoeg om bovenaan de uitslagenlijst te pronken. Alessandra Volpi deed met Berlinda (v.Berlin) een prima poging voor de winst, maar moest in Foster haar meerdere erkennen. Met een tijd van 36.52 seconden werd de Amerikaanse tweede.

Top vier

Dat het sneller kon in de barrage, bewees Alex Granato. De Amerikaan finishte met zijn Carlchen W (v.Chacco-Blue) in een tijd van 35.01 seconden, maar onderweg viel er wel een balk op de grond. Granato eindigde als derde. Karl Cook was de vierde barrage kandidaat. Cook reed met Caillou (v.Casall) een rustige ronde en eindigde als vierde met vier strafpunten en een tijd van 45.86 seconden.

