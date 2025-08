VDL Sambucci de Muze wint eerste onderdeel VSM Cup

Van de vijftig zevenjarigen die een gooi doen naar de titel in het KWPN Kampioenschap om de Van Santvoort Makelaars Cup deed de KWPN-goedgekeurde hengst VDL Sambucci de Muze de beste zaken in het eerste onderdeel.

Vorig jaar eindigde Sambucci de Muze (Hunter’s Scendro x Vigo d’Arsouilles, f/g Joris De Brabander) onder Luke Hill al in de top-tien in het KWPN Kampioenschap en eindigde hij vervolgens als veertiende in de finale van het WK voor zesjarige springpaarden in Lanaken.

Goede voorbereiding

Via onder meer het CSI2* in Zuidwolde, waar het duo als vierde eindigde in het 1.40m twee weken geleden, bereidde Luke Hill de met goede reflexen en inzet springende hengst voor op dit kampioenschap. In Ermelo zijn ze sterk van start gegaan door het eerste onderdeel op hun naam te zetten. Dezelfde ruiter kwam ook tot een overtuigende rit met de KWPN-goedgekeurde hengst Night Life VDL (Erco van ’t Roosakker x Arezzo VDL, f/g VDL Stud), waarmee hij op de negende plaats eindigde in dit onderdeel.

Het meest dichtbij het resultaat van het winnende duo kwam Daan van Geel met Nelson Pessoa (Harley VDL x Corland, fokkers B.H. en M.G. van Ginkel). Ook zij kwamen twee weken geleden succesvol aan de start op CSI2* Zuidwolde, waar ze in twee van de drie proeven foutloos bleven.

Volle zus Fasther

Op de derde plek eindigde de in goede vorm verkerende Bas Moerings, die daarvoor kon rekenen op alle inzet van zijn Nunblisther (Vigo d’Arsouilles x Farmer, f/g Geert Moerings). Deze zevenjarige merrie is de volle zus van het topspringpaard Fasther, waarmee Lillie Keenan recentelijk tweede werd in de Grand Prix van CSI5* Parijs en zesde in de Grand Prix van CSI5* Aken.

