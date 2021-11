Veranderde strategie brengt Farrington zege in 4* WB Lexington

In een spannende barrage van negen combinaties in de wereldbekerkwalificatie in Lexington veranderde Kent Farrington zijn plan. Zeven ruiters voor hem waren snel maar kregen fouten. Farrington zocht in plaats daarvan naar een foutloze ronde die efficiënt was zonder alles op het spel te zetten. Het loonde de moeite, samen met zijn routinier Gazelle (v. Kashmir van Schuttershof) won de Amerikaan de wedstrijd. Hun tijd van was 35,96 seconden was niet de snelste, maar ze waren de enige dubbel foutloze van de avond.

Voordat Kent Farrington en zijn vijftienjarige merrie Gazelle aan hun barrage begonnen, hadden sterke combinaties als Daniel en Mark Bluman, McLain Ward, Tiffany Foster en Aaron Vale door hun snelheid fouten op gelopen. “Het veranderde mijn strategie heel erg,” zei Farrington. “Ik had maar één ruiter achter me, dus ik dacht dat een nette foutloze rit slimmer was.”

Hypervoorzichtig

Amerikaans paard van het jaar Gazelle was super fris. In de basisomloop sprong ze zo enthousiast dat Kent Farrington bijna uit het zadel gewipt werd en de laatste drie hindernissen met één stijgbeugel moest doen. “In de eerste ronde was ze hypervoorzichtig, dus het was een wat hectische ronde,” zei Farrington. “Ik dacht dat de barrage een goede gelegenheid was om haar tot rust te laten komen en voor een kalme ronde te gaan. Gelukkig betaalde zich dat uit met de overwinning.”

Ward snelste vierfouter

McLain Ward was de snelste vierfouter met de twaalfjarige Contagious (v. Contagio), hij werd tweede in 32,60 seconden. Daniel Bluman stuurde Ladriano Z (v. Lawito) naar de derde plaats met vier strafpunten in 32,62 seconden. Tiffany Foster werd vierde op de KWPN’er Figor (v. VDL Groep Zagreb) (4 in 33,17) en Aaron Vale maakte de top vijf compleet met Elusive (v. Rodrigoo) (4 in 33,34).

In de stand om de wereldbekerfinale in Leipzig in april gaat in de Noord-Amerikaanse liga Tiffany Foster aan de leiding gevolgd door Conor Swail en Kent Farrington.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Persbericht FEI