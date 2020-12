Vier Nederlanders in top tien 1,35m Lier

Vanmorgen begon het CSI2* in Lier met een 1,35m-rubriek twee fasen speciaal. In de proef die door Jeroen de Winter met Gretel S (v. Corland) werd gewonnen, namen Oranje ruiters Siebe Kramer, Piet Raijmakers jr., Maikel van der Vleuten en Leopold van Asten de plaatsen 7 tot en met 10 in beslag.

In het 1,35m stonden 95 deelnemers op de startlijst. Dertig ruiters hielden in beide fasen de lei schoon. Er werd hard gereden in de bovenste regionen, er zat ongeveer vier seconden verschil tussen de winnende tijd van Jeroen de Winter en de nummer tien Leopold van Asten.

Shields tweede op KWPN’er

Jeroen de Winters winnende tijd met de Corland-dochter was 34,03 seconden. Annabel Shields finishte met de KWPN’er Wet Wet Wet (v. Mr. Blue) op de tweede plaats in 34,69 seconden. Op de derde plaats eindigde opnieuw een Belgische ruiter, Christophe Vanderhasselt met Pikap de Muze Z (v. Ponsee V) in een tijd van 34,50 seconden.

Nederlanders

Siebe Kramer was met Fellow Jumper (v. Tangelo vd Zuuthoeve) de snelste Nederlander. In 36,09 seconden werd hij zevende. Direct gevolgd door Piet Raijmakers jr die met Van Schijndel’s Dominus (v. Berlin) 36,99 seconden nodig had. Maikel van der Vleuten had als zesde starter een tijd van 37,67 seconden op de klokken gezet en dat betekende uiteindelijk de negende plaats met Svea Douche Z (v. Spartacus TN). Leopold van Asten werd tiende met VDL Groep Nino du Roton (v. Iron Man vd Padenborre) in 38,45 seconden.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl