Volledig Brits podium bij slotrubriek The London International Horseshow, Scott Brash op één

De afsluitende 1.50m rubriek van The London International Horseshow gaf het publiek waar voor hun geld en het was Scott Brash die er met de hoogste eer vandoor ging. De Brit was in de winning round zijn zeven collega's te snel af en reed voorop in de prijsuitreiking. Harry Charles en Matthew Sampson volgden Brash op de voet.

Acht combinaties kwamen terug in de winning round en alle acht streden voor wat ze waard waren. Scott Brash was met Hello Mr President (v.Comme d’Api vd Hacienda Z) de laatste starter en trok de registers open voor de winst. Een tijd van 38.19 seconden bracht het Britse duo de overwinning en zo klonk bij de laatste springrubriek het Britse volkslied door de speakers.

Top drie

Het gehele podium werd bezet door de Britten. Naast Brash plaatsten Harry Charles en Matthew Sampson zich ook voor de tweede ronde. Charles en Valkiry de Zance (v.Diamant de Semilly) reden een zeer strakke ronde, maar uiteindelijk bracht de tijd van 38.33 seconden Charles niet verder dan de tweede plek. Matthew Sampson had er met de KWPN’er Ebolensky (v.Clinton), gefokt door Frank en Patricia Koster, 38.79 seconden voor nodig om de winning round te voltooien en werd derde.

Bekijk hier de uitslag.

Bron: Horses.nl