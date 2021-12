Vrieling vierde met Fernando-H in Grote Prijs Valence

Jur Vrieling is met de KWPN-gefokte hengst Fernando-H (v. Calvino Z) vierde geworden in de 2* Grote Prijs van Valence. In de barrage over 1,45 m bleef de Groninger foutloos in 35,18 seconden. De winst ging naar Julien Epaillard, die de laatste weken uitstekende zaken doet op het Hubside tournooi. Met de negenjarige merrie Caracole de La Roque (v. Zandor Z) knalde de thuisruiter naar de winst in 32,35 seconden.

Vrieling nam Fernando-H, een Zangersheide goedgekeurd paard en het neefje van de legendarische hengst Hickstead, in oktober over van Bart Bles. Het paard is gefokt door S. van der Heijden uit een moeder die ook de KWPN-goedgekeurde Hanassi-H bracht, een volle broer van Fernando-H.

Ivizi

Tweede werd Julien Anquetin met de achtjarige KWPN-ruin Ivizi (v. Ustinov). Dit paard is gefokt door W.B. Postma. Arioso du Bois (v. Rock’n Roll Semilly) was derde onder het zadel van de Belgische ruiter Koen Vereecke. Het paard was vorige week nog de winnaar van de GP in Opglabbeek, onder het zadel van Koens zoon Andres.

Denver debuteert met nieuwe ruiter

Ook de bekende KWPN-ruin Denver (v. Memphis) deed mee aan de Grand Prix. In Valence is de Fransman Sadri Fegaier met het paard gedebuteerd vorige week. In hun allereerste 1,45 rubriek raakte het kersverse duo zondag één balk in het basisparcours. Fegaier nam het paard onlangs over van de Britse Holly Smith.

Uitslag

Bron: Horses.nl