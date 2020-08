Ward verslaat Vanderveen met 0,04 seconden in Traverse Welcome Stake

De Welcome Stake in Traverse City was gisteren buitengewoon spannend. In de barrage was McLain Ward de snelste met Contagious (v. Contagio), maar Kristen Vanderveen kwam erg dicht bij met Bull Run’s Prince of Peace (v. Cardenio). Op de meet scheelde het slechts 0,04 seconden. Derde werd Brian Moggre die met MTM Vivre Le Reve (v. Ustinov) twee tiende op de winnaar te kort kwam.

Maar liefst 21 combinaties meldden zich voor de barrage van de 1,45m Welcome Stake. Kristen Vanderveen was de eerste die van start ging met Bull Run’s Faustino De Tili (v. Berlin) en zette direct een super snelle tijd neer van 36,90 seconden. Maar de Amerikaanse kon niet voorkomen dat haar paard een balk uit de lepels tikte.

‘Hij komt veel te groot’

Niet veel later stuurde McLain Ward de elfjarige Contagious razendsnel en foutloos rond in 37,52 seconden. De combinaties na hem konden die tijd niet meer verbeteren, maar kwamen een aantal keren dicht bij. Ward vertelde na afloop: “Ik dacht dat ik een goede kans zou maken, het paard kan snel zijn en is erg voorzichtig. Drie galopsprongen voor de laatste hindernis dacht ik ‘hij komt veel te groot’, maar Contagious heeft nu echt vertrouwen in en hij sprong eigenlijk gemakkelijk over de hindernis. Hij deed alles wat ik vroeg.”

Vanderveen ijzersterk

Kirsten Vanderveen stuurde haar tweede paard Bull Run’s Prince of Peace in de barrage naar een tijd van 37,56 seconden en werd tweede. Brian Moggre werd derde met MTM Vivre Le Reve in een tijd van 37,77 seconden. Beezie Madden volgde met Breitling LS (v. Quintero) op 0,01 seconde achterstand. Vanderveen had nog een ijzer in het vuur, met de KWPN’er Bull Run’s Risen (v. Utopie) werd ze vijfde in 38,52 seconden.

Bron persbericht Phelps Sports