Weishaupt steelt de show in Waregem, Jochems en Cristello zesde

De hoofdrubriek van gisteren op het 5* concours in Waregem werd een prooi voor Philipp Weishaupt. De Duitser stuurde zijn Coby 8 (v. Contagio) naar de zege in het 1,55m over twee ronden. De nummer een van de wereld Steve Guerdat op de KWPN'er Alamo (v. Ukato) werd met o,24 seconden verslagen. Kevin Jochems eindigde met zijn toppaard Cristello 2 (v. Numero Uno) op een mooie zesde plaats. In de tweede ronde kwam hij een seconde tekort op de winnaar.

De dertien beste combinaties uit de eerste ronde mochten terug komen voor de tweede en beslissende omloop. Het werd een boeiende strijd waarin hard werd gereden. Philipp Weishaupt was met de negenjarige Hannoveraan Coby 8 de snelste. De Duitser zette 36,33 seconden op de klokken wat door niemand meer werd bereikt.

Steve Guerdat kwam wel dicht bij met de Ukato-zoon Alamo. De Zwitser finishte in 36,57 seconden, 0,24 achter Weishaupt. Gregory Wathelet nam de derde plaats voor zijn rekening met de schimmelhengst MJT Nevados S (Calvados Z) in 36,96 seconden.

De top vijf werd volgemaakt door Henrik von Eckermann en Best Boy 2 (v. Contagio), foutloos in 36,97 seconden, en Wilm Vermeir op DM Jacqmotte (v. Toulon), foutloos in 37,24. Kevin Jochems volgde op de zesde plaats met de twaalfjarige KWPN’er Cristello 2. Ook hij bleef nul en klokte een tijd van 37,66 seconde.

Klik hier voor de uitslag.

Bron Horses.nl