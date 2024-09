Michael Pender: ‘Voorbereiding was niet altijd makkelijk’

Een Ierse winnaar zondag op het WK voor zevenjarige springpaarden, zowel paard als ruiter kwamen voor Ierland aan de start. Michael Pender won zijn tweede titel op rij, dit keer met HHS Mercedes (v.Can Ya Makan). Mathieu Bourdead'Hui reed met Remco van den Uilenbos (v.Nixon van 't Meulenhof) naar zilver, brons ging ook naar Ierland en was voor Michael Duffy die met BP Royalty (v.Comme Il Faut).

Ook bij de 7-jarigen kwamen in de finale 40 combinaties aan de start, die zich eerder deze week wisten te kwalificeren voor deze allesbepalende ontknoping. De basisomloop, ontworpen door parcoursbouwer Bernard Mathy en zijn team, bleek bijzonder uitdagend. Vooral de lijn van de driesprong naar de stijlsprong van Stephex en de Zangersheide-dubbelsprong zorgden voor de nodige moeilijkheden. Uiteindelijk bleven slechts zeven combinaties foutloos.

Zinderende barrage

In de zinderende barrage kon Michael Pender de overwinning o,eisen. Als laatste combinatie reed hij met de Iers-gefokte merrie HHS Mercedes, een dochter van Can Ya Makan en Couletto, naar de eindmeet in een razendsnelle tijd van 38,30 seconden. Na zijn overwinning van vorig jaar bij de vijfjarigen, voegde Pender zo opnieuw een Wereldtitel toe aan zijn indrukwekkende carrière. Lachend: “Ik ben blij dat ik hier opnieuw een wereldtitel heb kunnen veroveren . HHS Mercedes werd opgeleid door Molly Hughes Bravo en samen wonnen ze dit jaar onder andere de finale voor de 7-jarige paarden op de Sunshine Tour. We hebben toen het plan gemaakt dat ik haar hier zou rijden tijdens het WK, maar door de vele show die ik doe, was de voorbereiding niet altijd even gemakkelijk. Daarom heb ik haar de afgelopen weken wel zoveel mogelijk gereden. Ze is echt een fantastisch paard om te rijden en ik heb echt geluk dat ik nu al voor het tweede jaar op rij zo’n goed paard onder het zadel heb!”

Door de fenomenale rit van Pender moest de Belgische ruiter Mathieu Bourdeaud’Hui en de BWP’er Remco van den Uilenbos genoegen nemen met het zilver. Remco van den Uilenbos is een zoon van Nixon van ’t Meulenhof en Triomphe de Muze uit de fokkerij van Raymond De Loose. Het brons ging eveneens naar Ierland, dankzij Michael Duffy en zijn Iers-gefokte schimmelruin BP Royalty, een zoon van Comme Il Faut en Obos Quality 004, gefokt door GBBS International Ltd..

Uitslag

Bron: Persbericht WK Lanaken / Horses.nl

