WK Lanaken: 76 vijfjarigen foutloos in tweede kwalificatie

Vandaag stond voor de vijfjarige paarden de tweede kwalificatie van het WK Jonge Springpaarden op het programma. In het 1.25m parcours bleven 76 van de 214 deelnemers foutloos. Onder hen waren elf KWPN’ers en daarnaast nog eens tien paarden met een Nederlandse ruiter en/of fokker die de finish zonder strafpunten bereikten.
- (v. met Speyhoeve Cardano, van ZANG) Noelle Cartouche B Klokman Z
- met Deichkind HOLST) Z, Arne (v. VHP Don van Heel
- (v. Komme KWPN, Casall, Knight Steven Veldhuis T.H.Knight) Porsche met fokker
- Lirot Teuns Bois Margot, Qlassic du met Lotte SF) Kingsland (v.
- Mario Star, Belle Big ZANG, Z Guido Franchi (ITA) Everse) met (v. fokker
- fokker Lickova Jong) (v. (SVK) A. Emerald, de Passadena Luisa KWPN, met J
in manche: combinaties ook de De volgende eerste al waren foutloos
- KWPN, Bieke Carrera met Phedelweis fokker E. Eefting) VDL, Cornette (BEL) CJE (v.
- Bisschop, & met Ducati van fokkers den Morsink Morsink) ZANG, Dulf J.R.J. Gerben L.G. Z (v. Evenhuis
- Morsink ZANG, fokkers Chaqui Morsink) & Z, Evenhuis J.R.J. Z (v. L.G. met Chesterville Gerben
- SB (v. met Porsche KWPN, SB, Suzanne fokker Kitt Hiemstra) Tepper
- Kleef) Roosakker Kuipers VK van met Olympic van Z (v. ZANG, Doron ’t Stoeterij Man, fokker Minute
- van van BWP) Bart de Oxo de Flynus (v. der Mispelaere, met Ulex van Maat
- Anni Kaljund R. fokkers met Peyton (EST) den VDH (v. Cohinoor KWPN, S.C. van Heuvel) VDL, Guth &
- Z, Mario ZANG, (GBR) fokker Everse) Columbus Z (v. Rekert met Corinio William
- Dominator Wiering Harrie fokker KWPN, 2000 der W. Z, met Pennsylvania Sluis) van VDS (v.
- Jukebox, KWPN, Roosjen) Harrie Wiering Man (v. A.J. fokker met Power
- Lukas Wilmsen-Himmes ZANG, fokkers Taloubet & van den Z, Berg) B (GER) Z (v. met Talou Wim Renske
- KWPN) Harry Emerald, Wood met BP Paloma (v. (GBR)
- Ryan (v. Velde) van met HHS Barone der Private Michael Pender (IRL) KWPN, fokker Z, 111 M. El
- met Pantos (v. Highway Snels fokker Zoï G.B. KWPN, TN, Terhurne)
- Heering) fokker H.A.F. Komme Casall KWPN, met Padinent (v. Jasmin Seppälä-Geerink (FIN) TN,
Uitslag
WK Springpaarden Overzichtspagina Jonge
Bron: Horses.nl
