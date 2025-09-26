WK Lanaken: 76 vijfjarigen foutloos in tweede kwalificatie

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
WK Lanaken: 76 vijfjarigen foutloos in tweede kwalificatie featured image
914 Porsche SB (Kitt SB x Vagebond de la Pomme) onder Susanne Tepper. Foto: Jacquelien van Tartwijk/ Horses.nl
Door Petra Trommelen

Vandaag stond voor de vijfjarige paarden de tweede kwalificatie van het WK Jonge Springpaarden op het programma. In het 1.25m parcours bleven 76 van de 214 deelnemers foutloos. Onder hen waren elf KWPN’ers en daarnaast nog eens tien paarden met een Nederlandse ruiter en/of fokker die de finish zonder strafpunten bereikten.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 6,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (6,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 6,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like