Zweden domineren GCL Rome, Valkenswaard United bouwt voorsprong uit

In het individuele klassement van de tweede ronde van de Global Champions League in Rome (week 2) werden drie van de bovenste vier posities bezet door Zweedse combinaties. Peder Fredricson won de wedstrijd met H&M All In (v. Kashmir van Schuttershof) met het enige foutloze rondje onder de 70 seconden. Hij leidde zijn team Valkenswaard United daarmee ook naar de vierde overwinning van het seizoen. Ze nemen opnieuw 21 punten afstand van de nummer twee in het kampioenschap, Shanghai Swans. Eric van der Vleuten en Harrie Smolders reden fraaie nulrondes en belandden in de top 10.

De individuele tweede plek was voor Herman von Eckermann met King Edward (v. Edward 28), Shane Breene werd derde met Z7 Ipswich (v. Carembar de Muze).

Smolders en Vleut Sr foutloos

Paris Panthers hadden gisteren 12 strafpunten en om in de race te blijven om het GCL kampioenschap van 2021 moesten zowel Eve Jobs als Harrie Smolders foutloos blijven. Jobs is goed onderweg met Venue d’Fees des Hazalles maar raakt toch een balk in de laatste combinatie. Harrie Smolders kwam met Monaco (v. Cassini II) soepel door het parcours, en reed de eerste nul van de teamruiters. Dat was goed voor de negende plek individueel. Het team werd uiteindelijk ook negende en staat nog derde in de kampioenschapsrace, al wordt het erg lastig om Valkenswaard United in te halen. Er zijn nog twee wedstrijden te gaan, allebei in Samorin. Voor team Madrid in Motion bleef Eric van der Vleuten foutloos in de Romeinse zon met Wunschkind (v. Casall). Individueel leverde hem dat plaats zes op. Teamgenoot Maikel van der Vleuten kwam met zijn Olympische medaillewinnaar Beauville Z (v. Bustique) aan de start. De ruin driftte weer flink naar links op een paar hindernissen en Van der Vleuten moest even corrigeren. In de laatste combinatie viel toch een balk. Het team kwam op 8 strafpunten en de vierde plaats in de eindstand in Rome. Smolders en vader en zoon Van der Vleuten kwalificeerden zich voor de GCT later vandaag.

Balken voor Pals en Vrieling

Johnny Pals had ook vandaag moeite om Fernando bij de eerste hindernis te krijgen, waar ook direct een balk viel. In de driesprong en in de laatste oxer ontstonden ook nog springfouten. Het leidende team na ronde 1 was team Prague Lions met Jur Vrieling en Sergio Alvarez Moya, dus zij mochten als laatste van start. Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) raakte met het voorbeen een vroege hindernis en even later nog een plank. Vrieling nam vervolgens iets gas terug en hield de rest van de balken hoog, nog steeds in een vrij snelle tijd. Moya en de groot galopperende Alamo kregen een balk in de driesprong. Door de springfouten viel het team van het podium.

GCL

Zo komt geen enkel team met louter nulrondes aan het eind van de twee GCL rondes van de tweede week in Rome (die de etappe in New York vervangt). Valkenswaard United wint deze GCL, de Scandinavian Kings worden tweede dankzij de snelle foutloze rondes van Evelina Tovek en Henrik von Eckermann. New York Empire is derde. Madrid in Motion van de Van der Vleutens eindigt als vierde.

Uitslag individueel

Uitslag GCL

Klassement GCL 2021

Bron: Horses.nl