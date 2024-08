Video Carina Cassøe Krüth gelekt: op stal bij Helgstrand

De video die Carina Cassøe Krüth de (reserve)plaats in het Deense team op de Olympische Spelen in Parijs kostte, is gelekt en staat online. Onder andere Influencer Dressage Hub heeft de video op social media geplaatst. Op de video, die is opgenomen bij Helgstrand Dressage (!), is onder andere te zien dat Cassøe Krüth haar topmerrie Heiline's Danciera vanuit het zadel hard slaat met de zweep.

De reden dat de video nu alsnog is uitgelekt is niet lastig aan te wijzen. De Deense bond DRF besloot om Cassøe Krüth niet te schorsen en haar slechts een boete van 670 euro op te leggen (lees hier meer). Hoewel duidelijk te zien is dat de beelden bij Andreas Helgstrand op stal zijn opgenomen, heeft de Deense bond zijn rol niet te onderzocht. Helgstrand was op het moment dat de video werd opgenomen (2022) de trainer van Cassøe Krüth.

Sterker nog, toen TV2 over deze kwestie berichtte benadrukte de Deense bond dat er maar één persoon op de video te zien was. De bond sprak daarbij niet over de stemmen die op de video te horen zijn.

Bron: Horses.nl / Dressage Hub