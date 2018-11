Hengelose Marijke Zomer-Kromkamp wil meldplicht paardenziektes

De Hengelose Marijke Zomer-Kromkamp heeft het afgelopen jaar ondervonden hoe ingrijpend besmetting van paardenziektes als droes en rhino kunnen zijn. Enkele van haar pony's die bij een ander op stal stonden, waren besmet geraakt met de ziektes. De stal zweeg over de besmetting met alle gevolgen van dien. De Hengelose pleit nu voor een meldplicht voor paardenziektes, laat ze via RTV Oost weten. Ze wordt hierin gesteund door de PVV.

Aan RTV Oost vertelde Marijke Zomer-Kromkamp over de besmetting van haar pony’s die op een andere stal stonden. De eigenaar van de stal hield de ziektes stil, wat de nodige gevolgen opleverde. Buiten het feit dat de pony’s veel pijn hadden, ernstig vermagerd waren en ontzettend ziek, maakte Marijke zich ook grote zorgen over haar fokmerries thuis: “Door de ziekte rhino is de kans heel groot dat de merries doodgeboren veulentjes krijgen. Dat is echt een drama.” De Hengelose fokt aan huis springpaarden.

Wegmoffelen

Meestal worden besmettingen als droes en rhino gemeld. Toch gebeurt het nog steeds dat een stal het stil houdt, constateerde ook de voorzitter van de Sectorraad Paarden Jan Cees Vogelaar: “Ik zou transparant zijn. Maar dan kom je in het verdomhoekje en mijden mensen je, je mist handel. Anderen zeggen niets en moffelen zo’n ziek paard weg. Is dat fout? Ja, dat is fout. Maar wat doe je eraan?”

Meldplicht

Marijke Zomer-Kromkamp pleit voor een meldplicht voor besmettelijke ziektes. Vogelaar denkt dat het nog wel een paar jaar gaat duren voordat de sector klaar is voor een meldplicht. Tweede Kamerlid Dion Graus van de PVV pleitte al eerder voor een meldplicht en is blij met het initiatief van Marijke.

Bron RTV Oost