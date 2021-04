Olympische dressuurruiter Leandro Aparecido da Silva drie jaar geschorst wegens mishandeling

Het FEI Tribunaal heeft een definitieve beslissing genomen in de zaak tegen Leandro Aparecido da Silva. Hij werd vorig jaar gefilmd toen hij de pony van zijn dochter bereed en mishandelde. De Braziliaanse dressuurruiter wordt geschorst voor een periode van drie jaar. Daarnaast is hij veroordeeld tot een boete van 5.000 CHF (4.538 euro) en 2.000 CHF (1.815 euro) aan kosten.

Vorig jaar circuleerde op social media een video waarin Leandro Aparecido da Silva een kleine pony hardhandig de les leert. Het voorval kwam terecht bij de Braziliaanse Hippische Federatie maar die stelde zichzelf onbevoegd om sancties op te leggen, omdat het voorval niet op concours plaatsvond. Als gevolg daarvan opende de FEI een disciplinaire procedure tegen Da Silva.

Beroep

Na de publicatie van de definitieve beslissing van het FEI Tribunaal hebben partijen 21 dagen de gelegenheid om in beroep te gaan bij het Hof van Arbitrage voor Sport (CAS).

OS en WEG

Leandro Aparecido da Silva (45) komt sinds 2008 uit in de internationale dressuursport. Met Oceano do Top (Afiançado de Flandes x Venturoso III) nam hij deel aan de Olympische Spelen van 2008 in Hongkong. Met Dicaprio (De Niro x Canaster) was hij erbij op WEG van 2018 in Tryon.

Lees hier de volledige uitspraak

Bron: Horses.nl/FEI