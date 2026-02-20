DPC Stallions Night 2026 geannuleerd wegens EHV-1

Rick Helmink
Foto: DPC

Met pijn in het hart heeft het bestuur van de Dutch Pony Championship moeten besluiten om de geplande DPC Stallions Night van 2026 te annuleren. Aanleiding voor dit besluit is het constateren van de EHV-1 abortusvariant op de locatie waar het evenement zou plaatsvinden.

Door Rick Helmink

De organisatie meldt: Het welzijn van paarden staat voor onze stichting te allen tijde voorop. Gezien de aard van het virus en de mogelijke risico’s voor deelnemende hengsten, eigenaren, ruiters en bezoekers, achten wij het onverantwoord om het evenement op deze locatie door te laten gaan. Ondanks intensieve inspanningen om op korte termijn een alternatieve locatie te vinden die voldoet aan onze strenge eisen op het gebied van vergunningen, faciliteiten en uitstraling, is dit helaas niet gelukt.

Als bestuur is dit een bijzonder moeilijke beslissing geweest. Onze passie om dit evenement te organiseren is groot en wij keken er enorm naar uit om samen met alle betrokkenen opnieuw een groots spektakel neer te zetten. Juist vanuit diezelfde passie en verantwoordelijkheid richting de sport en fokkerij hebben wij deze beslissing moeten nemen.

Zowel deelnemers, als bezoekers die een tribuneticket en/of parkeerkaart hebben aangeschaft, worden hierover spoedig persoonlijk benaderd.

Bron: Persbericht

