FEI roept op tot waakzaamheid na rhino-uitbraak in Frankrijk

De veterinaire afdeling van de FEI waarschuwt de internationale paardengemeenschap na een uitbraak van Rhinopneumonie (EHV-1) in Frankrijk. De uitbraak is gekoppeld aan een nationaal evenement dat plaatsvond in Le Mans van 1 tot en met 3 november 2024 en dat tot 20 november heeft geleid tot sterfgevallen en gevallen in drie verschillende Franse departementen.