Opnieuw paard met EHV-1 op WEF Florida

Er is opnieuw een geval van EHV-1, de neurologische vorm van rhinopneumonie, vastgesteld op het Winter Equestrian Festival in Florida. Enkele weken geleden was dat ook al het geval. Het paard had donderdag koorts maar vertoont verder geen klinische verschijnselen. Drie gangen in staltent 17 zijn in quarantaine gegaan. Dat maakt de organisatie zaterdag bekend.

Donderdag werd het paard getest naar aanleiding van de koorts en vrijdagavond bleek de neustest positief. De bloedtest was negatief. Het paard is naar de kliniek van Florida University gebracht door de eigenaren. De andere paarden in de betreffende gang en de naastgelegen gangen van de tent zijn in quarantaine en vertonen, voor zover bekend, geen verschijnselen.

Bron: Persbericht / Dressage-News / Horses.nl