Rhino bij Meers Paardencentrum in Nieuw-Vennep

Bij Meers Paardencentrum in Nieuw-Vennep is rhinopneumonie vastgesteld. Dat gebeurde nadat een merrie had geaborteerd en het levenloze veulen werd getest. "We sluiten het bedrijf voor paarden van en naar het bedrijf tot nader order. Omdat de merrie niet bij de manegepony’s en paarden staat, mogen de lessen gewoon doorgaan", aldus eigenaresse Mieke Beljaars-Verkaik.

Omdat het ongeboren veulen besmet is, heeft de merrie het virus automatisch ook onder de leden. Toch lijkt dat paard er nauwelijks last van te hebben. “We hebben haar direct in quarantaine geplaatst”, vertelt een aangeslagen Mieke Beljaars-Verkaik. “Maar ze ziet er fit uit.”

Vooral apart gestaan

De drachtige merries op het terrein komen onderling niet vaak met elkaar in aanraking, maar Beljaars-Verkaik maakt zich wel licht zorgen over verspreiding. “Ze staan soms als koppels in de paddock, maar deze merrie heeft vooral apart in haar box gestaan. Hopelijk is dat onze redding geweest.”

Maatregelen

De komende weken gelden strenge voorzorgsmaatregelen op het paardencentrum, waar wekelijks zo’n 650 mensen over de vloer komen. “Zo mogen pensionklanten alleen hun eigen paarden aanraken. Bij de manegelessen mogen kinderen normaal ook komen poetsen, maar we vragen ze nu om hooguit een uur voor de les aan te komen en tot een uur erna te blijven.” Beljaars-Verkaik heeft al haar klanten per e-mail op de hoogte gebracht en tevens andere stallen in de buurt ingelicht.

