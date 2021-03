Rhino-uitbraak Valencia eist 17 paardenlevens

De FEI heeft vandaag weer een update gepubliceerd over de rhino-uitbraak op de CES Valencia Tour. De uitbraak heeft inmiddels 17 paardenlevens geëist. De twee overleden paarden in België (waarvan Horses.nl gisteren al melding maakte) plus drie overleden paarden in Duitsland, zijn nu opgeteld bij de twaalf die de FEI eerder al meldde.

Horses.nl maakte vanmiddag al melding dat de rhino-uitbraak in Valencia acht levens van Duitse paarden heeft geëist. Vier ter plaatse in Valencia en vier in Duitsland. Bij de telling van de FEI hoort ook een pasgeboren veulen op stal bij Sven Schlüsselberg. De vijf merries van Schlüsselberg die hun ongeboren veulen hebben verworpen, zijn niet opgenomen in de FEI-telling.

Bron: Horses.nl/FEI