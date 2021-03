Al acht Duitse paarden gestorven door rhino-uitbraak Valencia

Duitsland is het zwaarst getroffen door de rhino-uitbraak in Valencia, ondertussen zijn al acht Duitse paarden overleden. Volgens de FEI-cijfers zijn er in totaal 12 paarden gestorven, maar in die telling zijn alleen paarden opgenomen die daadwerkelijk aan de CES Valencia Tour deelnamen. De Valencia-deelnemers staken elders (op hun thuisstal bijvoorbeeld) ook paarden aan, onder andere in Duitsland en ook daar veroorzaakte het virus sterfgevallen.

Gisteren bracht het Belgische meldingsportaal EFPB.be naar buiten dat Valencia-deelnemers een flinke uitbraak op een stal in Henegouwen veroorzaakten. Twintig paarden met koorts, vier met neurologische symptomen en twee paarden geëuthanaseerd, meldde EFPB.

FN: acht paarden gestorven

De Duitse paardensportkoepel FN meldt dat er intussen acht Duitse paarden zijn overleden in samenhang met de uitbraak. Het gaat daarbij onder andere om twee paarden van de 25-jarige Tim-Uwe Hoffmann en de merrie 3Q Qadira van Tessa Leni Thilmann. Deze drie paarden overleden ter plaatse in Valencia en dat geldt ook voor een vierde Duitse paard.

Nog vier in Duitsland

In Duitsland overleden nog vier paarden, daarvan twee bij Sven Schlüsselberg. Schlüsselberg vertrok 12 februari al uit Valencia en zette zijn paarden – zich van geen kwaad bewust – thuis in hun gebruikelijke stallen. Rhinopneumonie sloeg genadeloos toe bij Schlüsselberg: twee sportpaarden overleden, een derde hangt nog in een harnas, zes merries verworpen hun veulen.

Verder overleed onder andere Jörne Sprehes topmerrie Luna en nog een vierde sportpaard in Duitsland.

