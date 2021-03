Rhino-tragedie op Stal Schlüsselberg: twee paarden overleden, 6 veulens verworpen

De Duitser Sven Schlüsselberg keerde op 12 februari terug van de CES Tour in Valencia naar zijn thuisbasis in Ilsfeld, om zo zijn toppaarden nog even rust te geven voor de deelname aan de Global Champions Tour in Doha. Ruim een week na aankomst in Doha werden zijn twee paarden positief op rhino getest. Ondertussen blijkt dat rhino zich enorm verspreid heeft op zijn stal: twee paarden zijn gestorven, zes drachtige merries hebben hun veulen verworpen.

Aan spring-reiter.de deelde Schlüsselberg zijn verhaal: “Ons team op stal en mijn familie heeft al zoveel slapeloze nachten gehad en we zijn vertwijfeld. We hebben door de rhinopneumonie-uitbraak thuis inmiddels twee paarden verloren en van de negen gedekte merries hebben er zes verworpen. We zijn bang dat we alle veulens verliezen.”

60 paarden, 21 positief getest

Van de zestig paarden die Schlüsselberg op stal heeft, zijn er de afgelopen week 21 positief getest. Hij meldt dat het virus in alle stalgebouwen heeft huisgehouden.

Nooit naar huis gereden

Schlüsselberg hoorde pas de twaalfde dag na zijn vertrek van de CES Tour in Valencia dat er rhino heerste. “Ik was nooit naar huis gereden als ik het eerder had geweten.”

De nachtmerrie begon voor Schlüsselberg ruim twee weken nadat hij uit Valencia vertrok. Zijn toppaarden Bud Spencer en Nascari zijn nog altijd in Doha, zij moeten daar nog tot en met 15 maart blijven. Schlüsselberg is zelf teruggevlogen naar Duitsland, zijn zus is bij de twee paarden in Duitsland.

