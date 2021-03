Rhino Valencia: Tim-Uwe Hoffman verliest tweede paard

Nadat Tim-Uwe Hoffman eind februari zijn topmerrie Casta Lee (v. Cassus) verloor na de rhino-uitbraak op de CES Valencia Tour in Spanje, is nu een tweede paard van de Duitse springruiter overleden aan de gevolgen van het virus. Het gaat om de elfjarige merrie Call me Cinderella (v. Colman).

Call me Cinderella overleed na een gevecht van tien dagen in een kliniek. Van de zes paarden die Tim-Uwe Hoffman mee had genomen naar Valencia, komen er nog maar vier terug naar huis.

Ondertussen zijn al zes Duitse paarden overleden door de virusuitbraak: vier in Valencia en twee na terugkomst in Duitsland.

In shock

Die terugreis van de gezonde paarden uit de ‘groene zone’ in Valencia staat gepland voor aanstaand weekend als de benodigde documenten er dan zijn. Dierenkliniek Lüsche begeleidt de terugkeer van de paarden. “Tim zal naar Spanje vliegen om zijn paarden zelf in de vrachtwagen naar huis te rijden”, vertelt zijn moeder aan de Duitse website Spring-reiter. De jonge ruiter is nog steeds in shock en heeft sinds het overlijden van zijn Casta Lee niet meer in het zadel gezeten.

