Rhino uitgebroken in regio Zwolle

In de regio Zwolle (provincie Overijssel) is rhino vastgesteld. Het gaat om type EHV-1, in dit geval om een abortus. Het betreffende bedrijf is inmiddels gesloten.

Deze vaststelling van rhinopneumonie in de regio Zwolle is bekend gemaakt door een dierenarts. Die kreeg er veel vragen over en besloot zodoende het rhino-geval bekend te maken. Kort daarvoor waarschuwde manege Zwolle al. Het bedrijf benadrukte dat de uitbraak niet bij hen was.

Bron: FB