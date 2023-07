Rhino vastgesteld bij drie hengsten op Landgestüt Celle

Op Landgestüt Celle zijn drie hengsten positief getest op het Rhino virus. De hengsten waren over het algemeen in goede conditie maar kregen twee weken geleden koortsverschijnselen. De Duitse hengstenhouderij vaccineert alle paarden tegen Rhino en dus was er aanvankelijk geen reden om aan het virus te denken. Afgelopen dinsdag kreeg de hengst Brixton (v. Borsalino) neurologische verschijnselen en is er Rhino vastgesteld op het bedrijf.