Paardenkliniek Equitom en Bencis Capital Partners richten samen de Equine Care Group op

Equitom, de wereldbefaamde Belgische paardenkliniek, gaat een partnerschap aan met investeerder Bencis Capital Partners.

Sinds de oprichting in 2002 is Equitom uitgegroeid tot een Europese hoofdrolspeler op het gebied van complexe veterinaire behandelingen van paarden, met klanten uit meer dan 60 landen. Door de samenwerking met Bencis wordt de droom voor nationale en internationale expansie van oprichter en paardenchirurg Dr. Tom Mariën gerealiseerd.

België hoofdrol

Binnen Europa speelt België een hoofdrol in de handel van paarden en het organiseren van internationale wedstrijden. Verdere professionalisering van de paardensector, inclusief de paardengeneeskunde en paardenklinieken is van groot belang om deze rol te blijven vervullen.

Tom Mariën

Tom Mariën (oprichter & CEO vanEquitom): “Deze samenwerking is uniek in de Belgische markt en maakt het mogelijk om ons enorme groeipotentieel maximaal te benutten. Dankzij de instap van Bencis krijgt het bedrijf niet enkel een krachtige en solide financiële partner die ons zal toelaten om te blijven investeren in de meest moderne veterinaire apparatuur, maar vooral ook een strategische partner om de gewenste expansie te kunnen realiseren. Binnen de Equine Care Group zal ik de rol van CEO en tevens hoofd van de afdeling chirurgie vervullen. Ik ben omringd door een team van paardendierenartsen die tot de absolute top behoren. Samen staat ons 50-koppige team aan de basis van het succesverhaal van Equitom. Ik ben ervan overtuigd dat dit partnerschap en de investering in de groei van Equitom leidt tot een verdere verbetering van de veterinaire zorg voor de paarden alsook de dienstverlening aan onze klanten.”

‘Symbool van topkwaliteit’

Robert Falk (partner bij Bencis) en Matthias Vermeersch (managing director bij Bencis): “We zijn ontzettend tevreden met dit partnerschap en zijn er trots op dat wij onderdeel van de toekomst van Equitom uit mogen maken. Onder de bezielende leiding van Tom Mariën is Equitom in 20 jaar geëvolueerd tot een wereldwijd vermaard symbool van topkwaliteit en service op het gebied van paardengeneeskunde. Als team gaan wij ons gezamenlijk inzetten om het solide fundament van Equitom verder uit te bouwen. Naast organische groei door uitbreiding van de kliniek in Lummen, zijn er ook concrete plannen voor het openen van nieuwe klinieken in België en omringende landen. Daarnaast zullen er ook gesprekken gevoerd worden om de Equine Care Group te versterken door middel van acquisities.”

Eerste expansiestap

De eerste expansiestap van de Equine Care Group betreft de samenwerking met dierenarts Frederik Bruyninx. Frederik is de vaste dierenarts van het Belgische nationale jumpingteam en van een groot aantal gerenommeerde stallen in België en omringende landen. Hij heeft een jarenlange ervaring en gedegen kennis opgebouwd in de begeleiding en keuring van sportpaarden in het topsegment en is hierdoor een waardevolle toevoeging aan onze groep.

Over Bencis Capital Partners

Bencis Capital Partners is een onafhankelijke private equity investeerder met kantoren in Nederland, België en Duitsland. Bencis heeft zes fondsen met een totaal beheerd vermogen van 2,2 miljard euro waarmee zij sinds 1999 in 64 ondernemingen en meer dan 200 vervolgacquisities heeft geïnvesteerd. Op dit moment wordt geïnvesteerd vanuit Bencis VI met een fondsomvang van 575 miljoen euro.

Strategie

De strategie van Bencis is gericht op meerderheidsinvesteringen in succesvolle en winstgevende bedrijven met hoofdkantoren in Nederland, België of Duitsland. De dagelijkse leiding over de bedrijven is in handen van het management en Bencis stelt zich ten doel om de bedrijven waarin zij investeert actief te ondersteunen bij de verdere groei.

Bron: Persbericht