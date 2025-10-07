Royal GD benoemt Gerhard de Ruiter tot Managing Director

Royal GD in Deventer verwelkomt dr. ir. Gerhard de Ruiter als Managing Director. Hij volgt prof. dr. Ynte Schukken op, die zich volledig gaat richten op zijn rol als CEO van de GD Group.

Royal GD is verheugd over de komst van Gerhard de Ruiter. Hij brengt brede kennis van de agrifoodsector en ruime ervaring mee op het gebied van leiderschap in zowel een academische als commerciële omgeving, innovatie en het vertalen van wetenschap naar praktische en impactvolle oplossingen.

Sinds 2016 bekleedt Gerhard leidinggevende functies bij Wageningen University & Research (WUR), waar hij verantwoordelijk was voor Wageningen Food & Biobased Research. Voor zijn aanstelling bij WUR werkte Gerhard in diverse internationale R&D-, kwaliteits- en business development-functies bij onder meer SD Guthrie Bhd in Kuala Lumpur (wereldmarktleider in duurzame palmolieproducten) en NIZO, een contractresearch organisatie voor de zuivel- en voedingsmiddelenindustrie.

Ynte Schukken, CEO GD Group:

Ynte Schukken, CEO GD Group, meldt: “Met Gerhard halen we een ervaren en inspirerend leider aan boord. Zijn kennis van innovatie en business development in een kennisintensieve omgeving past perfect bij de ambities van Royal GD. Zijn komst geeft de ruimte om mij volledig te richten op de groei en internationale ontwikkeling van de GD Group, zodat we de leidende veterinaire positie van Nederland verder in Europa kunnen versterken.”

“Ik kijk ernaar uit om met het gedreven team van Royal GD verder te bouwen aan een toekomstbestendige organisatie die al meer dan een eeuw boeren, dierenartsen en veterinaire ondernemers ondersteunt. Samen versterken we onze positie als dé partner voor diergezondheid en dragen we bij aan een gezonde planeet én een gezonde samenleving.”

Bron: Persbericht