Volkskrant: ‘Dierenactivisten projecteren menselijke waarden rechtstreeks op paarden’

Voor Jumping Amsterdam verschenen in twee landelijke dagbladen met een groot publiek (De Volkskrant en Het Parool) twee opinie-artikelen die de paardensport op de korrel namen. In de Volkskrant deed dierethicus Willem Vermaat zijn beklag over de paardensport. In dezelfde krant kwam gisteren met een tegenhanger, econoom en recreatief paardenhouder Bart Verspagen schreef een artikel met de kop: 'Leve de symbiose tussen mens en paard'.

Verspagen opent zijn artikel met de zin ‘Is de paardensport onethisch? Zolang we scherp letten op dierenwelzijn is die te verantwoorden’. Hij stelt dat evolutie niet altijd een strijd is tussen soorten, samenwerking is vaak een uitstekende manier om te overleven in de survival of the fittest.

Projectie menselijke waarden rechtstreeks op paarden

Verspagen: “In vroeger tijden werd de basis voor deze symbiotische relatie tussen mens en paard gevormd door werk in de landbouw of transport, tegenwoordig is de sport de belangrijkste basis.” Hij vervolgt: “De mens heeft een uniek bewustzijn en vermogen tot rationeel handelen. Dat stelt ons in staat zingeving ook vanuit andere gezichtspunten vorm te geven. Het idee dat ieder mens vrij is en recht heeft op een menswaardig bestaan, is op die manier een belangrijke pijler van het menselijk bestaan. Dierenactivisten projecteren die menselijke waarden rechtstreeks op paarden en andere (zoog)dieren, terwijl daar rationeel gezien weinig reden toe is. Het bewustzijn van mens en paard bevindt zich op verschillende niveaus, en de relatie tussen mens en paard verschilt daarom fundamenteel van de relatie tussen mensen onderling.”

‘Wel scherp oog houden voor paardenwelzijn’

Verspagen wil wel enigszins meegaan met de dierenactivisten dat we de paarden een menswaardig bestaan moeten bieden. “Ik noem het een menswaardig bestaan omdat het idee voortkomt uit ons menselijk bewustzijn, en de zingeving die we daaruit afleiden, niet vanuit een beschavingskader van waarden en normen dat paarden zelf kunnen hanteren. Paarden houden voor sport is zo ethisch gezien prima te verantwoorden, zolang we een scherp oog hebben voor paardenwelzijn.”

Bron De Volkskrant