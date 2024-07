Deense onderzoeker stelt methode voor om strakheid neusriem te meten

Dr. Adrian Harrison, universitair hoofddocent Biomechanica & Revalidatie op de afdeling Veterinaire en Dierwetenschappen aan de Universiteit van Kopenhagen, publiceerde vorige week een onderzoek waarin hij zocht naar een gestandaardiseerde manier op de strakheid van neusriemen te meten. Volgens de onderzoeker is dat hard nodig: eerder onderzoek toonde aan dat slechts 7% van de neusriemen voldoen aan de 'twee vingers-richtlijn' en bij 44% 'nul vingers' tussen het neusriem en het neusbeen passen.

In het onderzoek van dr. Harrison waren zeven IJslanders door professionele bit- en hoofdstelfitters uitgerust met vijf verschillende hoofdstellen. De drukverdeling en -intensiteit werden gemeten met behulp van een kleurgevoelige Fujifilm (twee strips in de neusriem vastgeplakt) en een CURO-sensorsysteem, dat is ontworpen om drukgolven uit weefsel te detecteren en vast te leggen. De neusriemen werden dicht gedaan tot anderhalve centimeter, gemeten met behulp van een ISES-conusmeter. De metingen werden gedaan in rust, stap, in een verzamelde gang (tölt), halthouden en achterwaarts gaan.

Betrouwbare metingen

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de strips een snelle, gemakkelijke en niet-invasieve, maar toch betrouwbare, nauwkeurige en kwantificeerbare meting van de druk onder de neusriem bieden. Zowel tijdens perioden van fysieke activiteit als in rust. Opvallend is dat werd aangetoond dat de vier FEI-goedgekeurde hoofdstellen niet minder druk onder de neusriem gaven dan een onlangs door de FEI-afgekeurd hoofdstel. De resultaten gaven ook aan dat de druk onder de neusriem een niveau kan bereiken dat weefselschade lijkt te kunnen veroorzaken.

Op zoek naar eenvoudigere manier

Dr. Harrison publiceerde op 26 juni een artikel in het Open Journal of Veterinary Medicine. In dit artikel gaf Harrison aan op zoek te zijn naar een eenvoudige manier om de druk van de neusriem te kunnen meten. Hij ontdekte dat er een gebrek is aan wetenschappelijk bewezen en kwantificeerbare methodes die kunnen aantonen hoe strak de neusriem zit en hoeveel pijn dit veroorzaakt. Het proces van de FEI voor het goedkeuren van hoofdstellen is momenteel niet gebaseerd is op kwantitatieve metingen.

Meetmethode hard nodig

In zijn artikel refereert Dr. Harrison naar een internationaal onderzoek waarin op verschillende FEI-wedstrijden de strakheid van de neusriem nogal wat te wensen over liet. Daarbij bleek slechts 7% te voldoen aan de door de FEI gestelde norm van twee vingers, wat overeenkomt met anderhalve centimeter. Bij 44% was de neusriem zo strak aangetrokken, dat er geen vinger tussen het neusbot en de neusriem te krijgen was. “Dergelijke bevindingen duiden op een duidelijke behoefte aan beter protocol voor de controle van het harnachement, vooral wat betreft de strakheid van de neusriem”, aldus Dr. Harrison.

Bron: HorseSport