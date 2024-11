Enquête naar bodemsamenstelling en -gebruik paardenhouderijen

Het onderzoeksproject Biodiverse Paardenhouderijen van 11 hippische kennisinstellingen, branche- en beroepsverenigingen en bijna 20 paardenhouderijen verspreid over Nederland heeft jouw hulp nodig. Heb jij paarden aan huis, een paardenbedrijf, of ben je actief als bestuurder van een rij- of menvereniging met eigen grond? Doe dan mee aan de enquête.