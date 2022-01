OM begint onderzoek tegen Ludger Beerbaum

Het Openbaar Ministerie in Münster is een onderzoek begonnen tegen Ludger Beerbaum vanwege de barreeraffaire waarvan de Duitse televisiezender RTL onlangs beelden uitzond. Op deze beelden is te zien dat een hulppersoon op het buitenterrein van Beerbaum met een stok tegen de benen van een paard slaat op het moment dat Beerbaum met dat paard over een hindernis springt.

”Er is een eerste verdenking”, zegt officier van justitie Martin Botzenhardt in de lokale krant Ibbenbürener Volkszeitung. ”Maar we zijn nog maar net begonnen met ons onderzoek. We kijken naar wat daar is gebeurd.”

Aanklacht ingediend

Botzenhardt bevestigt dat er een aanklacht is ingediend tegen Beerbaum. Eerder ontving het Openbaar Ministerie beeldmateriaal van de FN en zei secretaris-generaal van de Duitse ruitersportbond Sönke Lauterbach dat de beelden deels niet in overeenstemming zijn met het reglement.

Beerbaum zegt medewerking toe

De advocaat van Ludger Beerbaum heeft het Openbaar Ministerie volledige medewerking aan het onderzoek toegezegd.

Bron: Horses.nl/Ibbenbürener Volkszeitung