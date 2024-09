Ondernemerscongres: ‘We mogen meer zelfvertrouwen uitstralen als sector’

Een belangrijke boodschap op het ondernemerscongres afgelopen weekend op Horse Event was toch wel dat we als sector trots mogen zijn op wat we met onze paarden hebben bereikt. “We mogen meer zelfvertrouwen uitstralen. Het is niet vijf voor twaalf. Paarden gaan al eeuwenlang samen met mensen, we moeten een goed beeld blijven uitdragen”, aldus Gerda Verburg. Daarnaast kwam naar voren dat het blijven ontwikkelen met behulp van kennis ook in deze conservatieve sector belangrijk is.

Dagvoorzitter Maria Henneman gaf aan als motto dat je je als ondernemer in de paarden moet blijven verwonderen en dat je je via kennis moet blijven vernieuwen. “En blijf een positief beeld van de sector uitdragen. Dat moet toch kunnen, we hebben allen een warm hart voor de paarden!”

Gerda Verburg als huidige voorzitter van de sectorraad paarden (SRP) en Haike Blaauw, als branchevertegenwoordiger, konden dat beamen. “Na veel te hebben gehoord en geluisterd, vind ik dat dat we meer zelfvertrouwen naar de maatschappij mogen uitstralen. Neem nu het welzijn. ‘Kunnen we over een aantal jaren nog wel blijven paardrijden?’, wordt mij dan gevraagd. Ik vind dat belachelijk. En dan wordt er gevraagd: ‘Wat moeten we daar dan voor doen?’ Laten we eerst etaleren wat we allemaal al hebben bereikt. Dan hebben we een geweldig uitgangspunt.

