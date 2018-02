23.500 euro voor embryo Big Star uit zus Cassini Gold en Caretina de Joter

Twee Franse ex-topruiters, Xavier Leredde en Olivier Jouanneteau, hadden de collectie samengesteld. Naast de embryo’s werden nog vier fokmerries geveild en rietjes van de bekende verervers Quick Star, For Pleasure en Baloubet du Rouet. De drie rietjes van Quick Star brachten met 5500 euro het meeste op.

8500 duurste fokmerrie

Bij de fokmerries was de vijfjarige Carpe Diem (Oak Grove’s Aco) de duurste. De dochter van Contendro I uit de volle zus van Air Jordan werd voor 8500 euro afgeslagen.

HalfZus Caretina de Joter

Het duurste embryo was dus die van Big Star uit Tonia I, de nieuwe eigenaar betaalde er 23.500 euro voor. Tonia is de volle zus van de Holsteiner hengst Cassini Gold en een halfzus van Edwina Tops’ Grand Prix-paard Caretina de Joter. Ook het Grand Prix-paard van Paige Johnson, Cambito van de Helle, is een halfbroer van Tonia.

Beerbaums Chiara

Casall tekende voor het vaderschap van het op een na duurste embryo. Dit embryo komt uit Conaissa, de volle zus van Ludger Beerbaums Chiara 222 en werd voor 17.000 euro verkocht.

Rahotep de Toscane

Hierna kwam het embryo van Cicero Z van Paemel uit de For Pleasure-dochter Riviera de Toscane. Het embryo ging voor 14.500 euro van de hand. Moeder Riviera springt op 1,45m-niveau en is een halfzus van Rahotep de Toscane die onder Philippe Rozier goud haalde met het Franse team in Rio.

Familie Corland

14.000 euro bracht het embryo van Big Star uit Aretina III (v. Corrado II) op. De moeder van Aretina III is een halfzus van Corland, Corlanda, en Clapton VDL.

Nog zes embryo’s werden boven de 10.000 euro verkocht.

Klik hier voor de volledige lijst.

Bron Paardenkrant-Horses.nl