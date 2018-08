“Willem Timmer, de man die voor de KNHS de EHBO van heel veel evenementen regelt, kwam mensen tekort”, vertelt Carola Sneekes, gestoken in een fluoriserend hesje. “Ik ken hem van de voltigewedstrijden in Ermelo. Hij is een vriend van mij en als ik kan helpen, dan help ik.”

Soort taak

“Ik zie dit werk als een soort taak, zeker als je toch ergens al bent. Waarom niet? Nu moest ik er wel dingen voor afzeggen, mijn lessen en mijn eigen trainingen. Dat moest ik dan weer ergens in zien te halen.”

Gratis rondlopen

“Ik ben natuurlijk ook paardensportfan, het is super leuk om op het NK dressuur en het WK jonge dressuurpaarden te zijn. Ik mocht hier nu gratis rondlopen. Dan kan ik dit werk er makkelijk bij doen.”

Niemand bevangen door hitte

Heel druk waren Sneekes en haar EHBO-collega’s niet. “Gelukkig niet! Nee, helemaal niemand is bevangen geraakt door de hitte. We waren er wel op voorbereid, met extra water en druivensuiker. Maar geen mens en geen paard had echt last van de hitte. We hadden één verstuikt enkeltje, van een mevrouw die zich had verstapt op de trap. En een hond met een zere poot.”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl