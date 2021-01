Corona-update: paardenhouderijen blijven aangepast open

Tijdens de persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge werd duidelijk dat de huidige coronamaatregelen van de overheid met drie weken worden verlengd. Het aantal besmettingen in Nederland is nog te hoog om versoepelingen door te kunnen voeren. Ook de dreiging van de Britse variant van het virus baart grote zorgen.

Dit betekent dat ook de coronamaatregelen in de paardensector met drie weken worden verlengd t/m dinsdag 9 februari 2021. De lockdown heeft gevolgen voor de gehele paardensector.

Binnenaccommodaties

Paarden moeten bewegen omwille van gezondheid en welzijn en het berijden van paarden is hier een belangrijk onderdeel van. Door de lobby van de afgelopen weken van de Sectorraad Paarden bestaande uit LTO Nederland, KNHS, FNRS, KWPN, FNHB, Koepel Fokkerij en SNDR is inmiddels ook een paragraaf over hippische binnenaccommodaties opgenomen in de maatregelen van de overheid:

“In hippische accommodaties zijn de binnenruimten gesloten voor algemeen publiek. Alleen houders van paarden, werknemers van de hippische accommodaties en vrijwilligers mogen de paarden en pony’s binnen verzorgen en berijden. Rijden in de buitenbaan en buitenritten zijn – met inachtneming van de algemene coronaregels – wel voor publiek toegestaan.”

Deze uitzondering is ook opgenomen in het coronaprotocol voor de sport van NOC*NSF, Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS) en Vereniging van Sport en Gemeentes (VSG) (p. 6 onder ‘Uitzonderingen).

Bekijk hier het protocol van NOC*NSF.

Overzicht van alle maatregelen die gelden voor de paardensector van 19 januari t/m 9 februari:

Op basis van de overheidsmaatregelen die nu bekend zijn gelden de volgende maatregelen voor de paardensector.

Paardenhouderijen

Voor paardenhouderijen (fokkerijstallen, pensionstallen, handelsstallen, trainingsstallen, entrainementen, maneges ed.) geldt dat de verzorging van de dieren, inclusief het beweging geven, omwille van gezondheid en welzijn door moet gaan. Om dit te kunnen garanderen blijven paardenhouderijen aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging voor paardeneigenaren, werknemers, verzorgers en vrijwilligers. Locaties van paardenhouderijen zijn ingericht met diverse faciliteiten, waaronder in sommige gevallen ook een binnenaccommodatie. De beschikbare faciliteiten op een locatie kunnen ingezet worden voor de noodzakelijke training en verzorging van de paarden.

Let wel, klanten dienen zich enkel op een paardenhouderij te begeven ten behoeve van de noodzakelijke verzorging en training van hun paard(en) en onderlinge afstand van minimaal 1,5 meter in acht te nemen.

Individueel rijden en verzorgen

Individueel rijden van paarden blijft zowel buiten als binnen toegestaan, dit geldt voor alle hippische accommodaties. Binnen zijn groepslessen niet toegestaan voor alle leeftijden. Paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Buiten mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen (vanaf 18 jaar). Voor volwassenen geldt voor lessen of buitenritten een maximale groepsgrootte van twee personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Privélessen zijn buiten wel toegestaan voor alle leeftijden. Kinderen en jeugd tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Zij mogen in groepen buiten blijven paardrijden, buitenritten maken en deelnemen aan een groepsles.

Verbod op wedstrijden

Paardensportactiviteiten zoals wedstrijden, oefenspringen, oefendressuur en meetmomenten zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor alle disciplines. Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Deze uitzondering geldt niet voor de draf- en rensport.

Fokkerij

Voor fokkerij-organisaties zoals stamboeken geldt dat activiteiten in het belang van stamboeken en die statutair zijn vastgelegd als activiteiten van stamboeken – zoals de beoordeling van paarden middels keuringen en aanlegtesten – doorgang kunnen vinden. Deze activiteiten vallen niet onder sport maar onder fokkerij. Ook het chippen en schetsen van paarden valt onder deze toegestane activiteiten. De mogelijkheid voor de samenkomst van meer dan twee personen, zoals inspecteurs, beoordelaars etc. bij stamboekactiviteiten wordt uitgelegd in de ‘Tijdelijke regeling maatregelen covid-19’ (zie artikel 3.1 lid 2f en artikel 3.2 lid 2e).

Hippische dienstverleners

Hippische dienstverleners (erfbetreders) die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, fysiotherapeuten, voerleveranciers, gebitsverzorgers, paardenmasseurs etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep.

Kijk voor branchespecifieke vragen en antwoorden op de websites van de dragende organisaties van de Sectorraad Paarden.

Specifiek overzicht van alle maatregelen die gelden voor de paardensport van 19 januari t/m 9 februari:

Op basis van de overheidsmaatregelen nu bekend zijn gelden de volgende specifieke maatregelen voor de paardensport.

PAARDRIJDEN, LESSEN, BUITENRITTEN EN TRAINING

Mag je paardrijden en je paard verzorgen?

De verzorging van de dieren dient uiteraard door te gaan. Hieronder valt zowel de verzorging van de paarden als het geven van voldoende dagelijkse beweging. Om dit op een verantwoorde en veilige wijze te kunnen garanderen blijven hippische accommodaties aangepast open voor de dagelijkse verzorging en beweging.

1A. Wat mag in de binnenrijbaan?

Voor de dagelijkse beweging, gezondheid en het welzijn van paarden is individueel rijden van paarden toegestaan in de binnenrijbaan. Rijden in de binnenrijbaan kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden. Groepslessen zijn voor alle leeftijden niet toegestaan in de binnenrijbaan.

1B. Wat mag in de buitenrijbaan?

Paardrijden in de buitenlucht is de norm vanuit de overheid en dient zoveel mogelijk opgevolgd te worden. Er mogen geen groepslessen gegeven worden aan volwassenen. Voor volwassenen geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen op 1,5 meter afstand. Meerdere groepjes van twee personen zijn toegestaan. Privélessen zijn buiten toegestaan voor alle leeftijden.

De volgende regels zijn zowel binnen als buiten van toepassing:

Na afloop van het paardrijden, de les, training of buitenrit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar, de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van 2 personen.

Publiek is niet toegestaan.

Zodra je klaar bent met rijden verlaat je de stal, manege of vereniging.

Houdt je aan de sociale en hygiëne maatregelen.

Zijn privélessen toegestaan?

Privélessen zijn buiten toegestaan. Voor volwassenen geldt er een maximale groepsgrootte van 2 personen (exclusief instructeur), mits er 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden. Rijden in de binnenrijbaan kan onder begeleiding indien dit noodzakelijk is en mits de sociale en hygiëne maatregelen aangehouden worden. Zijn groepslessen toegestaan?

Groepslessen zijn zowel binnen als buiten niet toegestaan voor volwassenen vanaf 18 jaar.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn er geen beperkingen voor buitensporten. Zij mogen in groepen sporten en hoeven geen 1,5 meter afstand te houden tijdens het paardrijden. Groepslessen voor jeugd t/m 17 jaar zijn binnen niet toegestaan, buiten is dit wel toegestaan. Zijn buitenritten toegestaan?

Buitenritten zijn toegestaan. Er geldt voor volwassenen een maximale groepsgrootte van 2 (exclusief instructeur) en er moet 1,5 meter afstand gehouden worden. Er mogen meerdere groepjes van twee tegelijkertijd buitenritten maken onder de voorwaarde dat er meer dan 1,5 meter afstand is tussen de verschillende groepen en dat zij zich niet mengen. De groepjes moeten zichtbaar te onderscheiden zijn van elkaar.

Voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar zijn hier geen beperkingen.

Moeten kinderen ook 1,5 meter afstand houden?

Kinderen en jongeren tot en met 17 jaar hoeven tijdens het sporten onderling geen 1,5 meter afstand te houden. Na afloop van de paardensportactiviteit geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van 2 personen. Zijn er speciale regels voor aangepast paardrijden?

Voor mensen met een beperking is het toegestaan om hulp te krijgen bij de uitoefening van hun sport, bijvoorbeeld iemand die helpt met opstijgen of begeleiding naast het paard. Mag je wel aan de kant staan voor de veiligheid als iemand aan het rijden is?

Indien dit noodzakelijk is voor veiligheid, het verloop van de sportbeoefening en het waarborgen van de onderlinge afstand dan is dit toegestaan. Denk hierbij wel aan de maximale groepsgrootte van 2 personen en de 1.5 meter afstand. Gelden dezelfde regels voor alle disciplines?

Ja dezelfde regels gelden voor alle disciplines met de volgende aanvullingen:

Bij voltige mag er door volwassenen vanaf 18 jaar alleen individueel getraind worden omdat er bij duo’s en teams geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Bij het mennen moet de groom op de koets een mondkapje dragen omdat hier geen 1,5 meter afstand gehouden kan worden, maar de groom wel essentieel is voor een veilige sportbeoefening.

PAARDENSPORTACTIVITEITEN (ZOALS WEDSTRIJDEN)

Zijn wedstrijden toegestaan?

Nee, wedstrijden zijn niet toegestaan. Mag er oefendressuur en oefenspringen georganiseerd worden?

Nee er mag geen oefenspringen en oefendressuur georganiseerd worden t/m 9 februari 2021. Mogen paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden?

Nee er mogen geen paardensportactiviteiten met beoordelings- en meetmomenten georganiseerd worden t/m 9 februari. Mogen er onderlinge wedstrijden georganiseerd worden?

Er mogen alleen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden voor kinderen en jeugd t/m 17 jaar onder de volgende voorwaarden:

Er mogen alleen leden van de eigen vereniging, stal of manege aan deelnemen. Er worden dus geen ruiters en paarden van buiten de betreffende vereniging of manege toegelaten.

Er wordt onderling 1,5 meter afstand gehouden.

De onderlinge wedstrijd vindt buiten plaats.

Publiek is niet toegestaan.

Na afloop van de onderlinge wedstrijd geldt, voor iedereen vanaf 13 jaar de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van twee personen.

Winst- of promotiepunten worden niet toegekend.

Voor volwassenen vanaf 18 jaar mogen er geen onderlinge wedstrijden georganiseerd worden.

Mogen er clinics georganiseerd worden?

Een clinic georganiseerd voor publiek is niet toegestaan. Clinics in de vorm van individuele lessen of trainingen zijn wel toegestaan indien de maatregelen zoals hierboven omschreven in acht worden genomen. Wij adviseren hierover vooraf contact op te nemen met de betreffende gemeente of veiligheidsregio. Advies is om hierbij eerst te kijken naar digitale varianten. Blijft het mogelijk om online dressuurproeven te laten beoordelen?

Ja, het blijft mogelijk om dressuurproeven t/m de klasse M2 te laten beoordelen voor winstpunten. Ook proeven uit de klassen Z1 t/m ZZ-Licht kunnen worden beoordeeld via Paardrijden.nl. Aan deze klassen worden geen winstpunten toegekend. Alle bovenstaande maatregelen moeten hierbij in acht genomen worden.

Zodra het overheidsverbod op wedstrijden wordt opgeheven zal Paardrijden.nl alleen nog opengesteld worden voor de klassen t/m L2.

Gaan de KNHS College Tours door?

Ja de KNHS College Tours gaan online door via livestreaming. Houdt hiervoor www.knhs.nl in de gaten. Ik heb een startpas, maar kan deze nu niet of minder gebruiken, kan ik mijn geld terug vragen?

Nee, er kan geen geld terug gevraagd worden. Het is wel mogelijk om online dressuurproeven te laten beoordelen via Paardrijden.nl.

Omdat we op dit moment geen reguliere wedstrijden mogen organiseren of rijden wil de KNHS graag iets extra’s doen voor startpashouders. Daarom is het mogelijk om in de periode van 1 december tot en met 31 januari een gratis online masterclass van senioren bondscoaches Rob Ehrens of Alex van Silfhout te volgen op www.horseriding.academy. De reguliere verkoopprijs van deze masterclasses bedraagt 150 euro. Alle startpashouders die in deze periode in het bezit zijn van een geldige jaarstartpas of jaarlicentie krijgen hierover per mail een bericht van de KNHS met een unieke code die recht geeft op een eenmalige korting van 100%. Zo kun je deze periode waarin je niet kunt deelnemen aan reguliere wedstrijden of meetmomenten goed benutten door de opgedane kennis toe te passen in je training. Op deze manier wil de KNHS graag iets terug doen voor alle startpashouders nu er minder gebruik kan worden gemaakt van een startpas door het geldende overheidsverbod op wedstrijden. Lees hier meer.

Ik heb als wedstrijdorganisator mijn wedstrijd moeten annuleren, hoef ik geen wedstrijdafdracht te betalen?

Ja, als een wedstrijd geannuleerd wordt vanwege het verbod op wedstrijden, hoeft de wedstrijdorganisatie geen wedstrijdafdracht te betalen. Deze regel geldt zo lang het wedstrijdverbod vanuit de overheid geldt. Wedstrijden t/m 9 februari 2021 worden door de KNHS geannuleerd.

De KNHS spant zich samen met NOC*NSF en FNRS maximaal in om compensatie van de overheid te krijgen voor het stilvallen van de amateursport in Nederland. Indien de overheid hier gehoor aan geeft en er geld beschikbaar komt gaan we gaan kijken hoe we dit het beste ten goede van de ruiters en organisatoren kunnen benutten.

Welke regels gelden er voor topsporters?

Voor topsporters met een status vanuit NOC*NSF gelden uitzonderingen. Zij zijn hierover separaat geïnformeerd door de KNHS. Mag ik wel deelnemen aan internationale wedstrijden in het buitenland?

Topsporters mogen nog wel in het buitenland starten onder speciale voorwaarden. Je kunt hierover meer informatie opvragen bij de afdeling topsport. Houd hierbij goed de reisadviezen van de Rijksoverheid in de gaten. Gaan de KNHS indoorkampioenschappen door?

Er wordt overleg gevoerd met de KNHS-regio’s over de doorgang van de KNHS Indoorkampioenschappen. De kampioenschappen zijn in ieder geval verplaatst naar een later tijdstip in 2021. Klik hier voor alle informatie.

VOOR INSTRUCTEURS

Moet ik als instructeurs een mondkapje dragen?

Als instructeur hoef je geen mondkapje te dragen tijdens het lesgeven. Wij adviseren om na het lesgeven een mondkapje op te doen als je je in een binnenruimte begeeft. Begeef je je in een publieke binnenruimte, dan is een mondkapje verplicht. Komen er nog aangepaste regels voor het behalen van licentiepunten?

Voor de instructeurs komen er vooralsnog geen aangepaste regels want er is een ruim aanbod van digitale bijscholingen om aan de licentie te kunnen voldoen. Voor officials is de licentieperiode met een jaar verlengt zodat de official kan voldoen aan de gestelde eisen.

VOOR ONDERNEMERS EN ACCOMMODATIEHOUDERS

Kan ik een hippische dienstverlener zoals een dierenarts inschakelen?

Hippische dienstverleners die noodzakelijk zijn voor de gezondheid en welzijn van de paarden, zoals dierenartsen, fysiotherapeuten, voerleveranciers, paardentandartsen etc., blijven hun beroep uitoefenen. Uiteraard nemen zij de nodige sociale en hygiënemaatregelen in acht zolang dit mogelijk is voor het correct uitoefenen van hun beroep. Mag ik (pension)klanten toelaten op het terrein?

(Pension)klanten mogen zelfstandig rijden op de accommodatie indien alle regels in acht worden genomen. Zij dienen onderling 1,5 meter afstand te houden en niet langer dan noodzakelijk op de accommodatie te blijven. Overweeg om te werken met een planning voor de pensionklanten om te voorkomen dat het aantal aanwezigen te groot wordt. Mag ik een begeleider toelaten op het terrein?

Hiervoor geldt; gebruik uw gezonde verstand. Indien het noodzakelijk is voor de veiligheid kan een ondernemer/instructeur, bij wijze van uitzondering, besluiten om een begeleider om assistentie te vragen. De begeleider blijft niet langer dan strikt noodzakelijk op de accommodatie. Mag mijn horeca/kantine open?

Nee, de horeca is gesloten. Is take away toegestaan?

Takeway is voor bedrijven met een horeca vergunning onder voorwaarden toegestaan. Kijk voor actuele regelgeving op de website van Koninklijke Horeca Nederland. Gemeenten kunnen lokaal beleid hebben, controleer daarom ook de lokale actuele regels. Wanneer moet ik een mondkapje dragen?

Voor iedereen van 13 jaar geldt een mondkapjesplicht in openbare binnenruimtes. Tijdens het paardrijden hoeft door de ruiters en instructeur het mondkapje niet gedragen te worden. Instructeurs hoeven tijdens het lesgeven geen mondkapje te dragen.

Sportaccommodaties zijn door de overheid aangemerkt als ‘publieke binnenruimte’, waar een mondkapje voor én na de sport verplicht is. Zie hiervoor de website van Rijksoverheid en de website van NOC*NSF.

Het is mogelijk dat bepaalde paardensportaccommodaties niet als publieke binnenruimte aangemerkt worden, maar als privaat of besloten. Voor besloten gebouwen geldt geen mondkapjesplicht. Dit zijn gebouwen die niet vrij voor publiek toegankelijk zijn, zoals een verenigingsaccommodatie waar alleen leden toegang tot hebben. Beheerders kunnen dan zelf bepalen of ze een mondkapje adviseren of verplichten. Neem hiervoor contact op met de lokale autoriteiten. De feitelijke omstandigheden zijn bepalend voor de vraag of een plaats voor publiek toegankelijk is of dat er sprake is van een besloten karakter. Bepalend is hoe de betreffende plaats in werkelijkheid overwegend wordt geëxploiteerd. Bij twijfel is het verstandig om als accommodatiehouder na te gaan of op uw accommodatie een mondkapjesplicht geldt. Er kunnen hierdoor verschillen per type bedrijf en gemeente ontstaan.

Welke hulpmiddelen zijn er beschikbaar voor onze accommodatie?

De KNHS en FNRS hebben voor verenigingen en FNRS-ondernemers verschillende communicatiematerialen ontwikkeld. Deze zijn hier te downloaden. Heeft u liever een gedrukt exemplaar, neemt u dan contact op met de ondernemersdesk van de FNRS.

VERTEGENWOORDIGERS SECTORRAAD PAARDEN

De Sectorraad Paarden vertegenwoordigt en behartigt de collectieve belangen van de hippische organisaties die actief zijn in de Sport, Fokkerij en de Ondernemers. Het bestuur van SRP bestaat uit voorzitter Guusje ter Horst en vertegenwoordigers van de dragende organisaties uit Sport, Fokkerij en de Ondernemers: LTO, KNHS, FNRS, KWPN, Koepel Fokkerij, FNHB en SNDR.

Lokale verschillen

Paardenaccommodaties, waaronder ook draf- en renbanen en verenigingen kunnen afspraken maken met hun gemeente of veiligheidsregio. Hierdoor kunnen er verschillen tussen gemeenten ontstaan. Het is dus belangrijk om bij uw gemeente te informeren wat er in uw omgeving geldt. Ga in gesprek en bespreek wat mogelijk is op uw vereniging, stal of manege binnen de huidige maatregelen. Neem altijd beslissingen die in lijn zijn met de overheidsmaatregelen.

Neem uw verantwoordelijkheid

De Sectorraad Paarden roept iedereen in de paardensector op, van individuele eigenaren tot ondernemers, om hun verantwoordelijkheid te nemen en reisbewegingen en sociale contacten zoveel mogelijk te beperken. We zitten in een strenge lockdown en het vraagt de inzet van ons allemaal om het coronavirus er onder te krijgen. Vermijd contacten en blijf thuis bij klachten.

Onder voorbehoud van wijzigingen

Bovenstaande informatie is gebaseerd op de informatie die op dit moment bij ons bekend is. Hier kunnen de komende dagen nog wijzigingen op komen. Wij blijven bovenstaand overzicht actualiseren indien nodig.

*Waar in dit bericht paardrijden wordt genoemd, wordt ook aangespannen rijden bedoeld.

Bron: FNRS